超模Gigi Hadid為Michael Kors拍攝香水廣告 。（Michael Kors提供）

Michael Kors璀璨天堂淡香精50ml，3100元。（Michael Kors提供）

Tommy Hilfiger即刻實現中性淡香水50ml，1950元，100ml ，2500元。（Tommy Hilfiger提供）

DKNY甜糖派對蘋果淡香精50ml，2550元，100ml，3200元。（DKNY提供）

Z Zegna淡香水青春自信木質海洋調100ml，3200元。（Z Zegna提供）

韓國設計師Kathleen Kye為寶格麗香水設計外裝 。（寶格麗提供）

寶格麗玫瑰金漾限量版90ml，價格店洽。（寶格麗提供）

喜迎情人節，頂級香氛相繼發表奢華香調，搶攻情人節送禮市場，不管是男香或是女香各有擁護者，中性時代來臨後，男女皆宜的香調也備受市場青睞，噴上同款香水，就像是另類情侶裝。

沈浸在幸福中的超模Gigi Hadid去年9月生下女兒後，洋溢者幸福氣氛，更為Michael Kors擔綱代言

拍攝香水廣告，跟著超模在粉紅色沙灘感受浪漫，她表示，「Michael Kors Wonderlust 璀璨系列就像是保存在瓶子裡的美好假期，我喜歡它的花香調和符合各場合的多功能性，它跟隨著我從白天的海灘邊的到夜晚與朋友的出遊。」

奢華之最的寶格麗香氛則找來韓國新銳設計師Kathleen Kye，她將寶格麗代表性的標誌靈蛇圖騰刻畫在包裝上，翻轉經典圖騰以蕾絲為品牌更添生命力，主打甜蜜的則有DKNY蘋果系列甜糖派對蘋果淡香精花卉香氛交織的甜美美食香，就連香水吸管也從透明色換上粉色。

Z Zegna為Zegna旗下年輕時尚產品線，並引以為靈感調入其香調之中，代表著現代男性充滿酷帥自信的特質，經典的木質海洋香調不只是受到男性青睞，許多女性也都是愛用者，喀什米爾木與溫暖大地氣息的橡木青苔交織出性感尾韻。ck one Summer中性淡香水致敬經典瓶身，瓶身上以充滿活力的藍、綠色調傳達出清新涼爽的時尚藝術感，搭配貼紙可依個人喜好客製屬於自己的香水瓶身，浪漫傳情。