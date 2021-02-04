喜迎情人節，頂級香氛相繼發表奢華香調，搶攻情人節送禮市場，不管是男香或是女香各有擁護者，中性時代來臨後，男女皆宜的香調也備受市場青睞，噴上同款香水，就像是另類情侶裝。
沈浸在幸福中的超模Gigi Hadid去年9月生下女兒後，洋溢者幸福氣氛，更為Michael Kors擔綱代言
拍攝香水廣告，跟著超模在粉紅色沙灘感受浪漫，她表示，「Michael Kors Wonderlust 璀璨系列就像是保存在瓶子裡的美好假期，我喜歡它的花香調和符合各場合的多功能性，它跟隨著我從白天的海灘邊的到夜晚與朋友的出遊。」
奢華之最的寶格麗香氛則找來韓國新銳設計師Kathleen Kye，她將寶格麗代表性的標誌靈蛇圖騰刻畫在包裝上，翻轉經典圖騰以蕾絲為品牌更添生命力，主打甜蜜的則有DKNY蘋果系列甜糖派對蘋果淡香精花卉香氛交織的甜美美食香，就連香水吸管也從透明色換上粉色。
Z Zegna為Zegna旗下年輕時尚產品線，並引以為靈感調入其香調之中，代表著現代男性充滿酷帥自信的特質，經典的木質海洋香調不只是受到男性青睞，許多女性也都是愛用者，喀什米爾木與溫暖大地氣息的橡木青苔交織出性感尾韻。ck one Summer中性淡香水致敬經典瓶身，瓶身上以充滿活力的藍、綠色調傳達出清新涼爽的時尚藝術感，搭配貼紙可依個人喜好客製屬於自己的香水瓶身，浪漫傳情。
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