台灣女星周曉涵，以甜美臉蛋及D罩杯傲人身材走紅，近期因她與賀軍翔、邵雨薇合作台劇《天巡者》，被譽為台版《孤單又燦爛的神－鬼怪》，隨著戲劇熱播，她的人氣也跟著水漲船高，是劇迷們公認的「最美秦廣王」。周曉涵近日驚喜披上婚紗，並在IG上曬出美照寵粉，光秀出惹火翹臀就瞬間俘獲了大票粉絲的目光。

周曉涵個性親民、形象討喜，時不時就會透過社群媒體和粉絲們互動，她近日為了宣傳無常時尚名人攝影展，特別曝光一系列先前拍攝的婚紗寫真，只見照片中她笑得燦爛，更開心寫下「我好像真的新娘哦。」她穿上一套白色蕾絲紗裙，一轉身更能看到V字開衩，尺度大到直逼腰窩，白皙美背及美臀令人看了目不轉睛。

周曉涵不僅是人氣台劇女神，好身材更讓她多年獲得內衣廠商青睞，成為美胸代言人。周曉涵先前也發出火辣的廣告片段，只見她換上一套淺綠色及珊瑚粉色內衣套裝，大方秀出渾圓酥胸，她表示「做個精緻的女孩or女人，就算宅在家也要美美的。」逆天身材令粉絲們大飽眼福。

周曉涵擁有美艷高顏值及168cm修長身材，早從學生時代就是校花級人物，目前出道邁入16年，依舊維持凍齡美貌，絲毫看不出來已經36歲，絕美身材令粉絲們看了紛紛驚嘆：「女神好美」、「好漂亮好有氣質」、「得分」、「仙女正翻了」等。