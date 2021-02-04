即將迎接農曆新年的到來，相信大家都希望壞運退散、好運全來。除了關心眾多大師及國師分析的各項運勢、依照指引添購開運物件以外，想要喜迎新年，絕對不能錯過帶來好運的開運彩妝。來自LA的人氣彩妝品牌Milani，特別在新年前夕，分享開運妝3項重點，讓你拜年時亮眼討喜人見人愛，桃花運、財運一起從年頭旺到年尾。

重點1：仙氣桃花眼

現代人生活工作忙碌，見到親戚長輩們的機會相對變少，在春節期間的長輩局，難得機會當然要準備好拜年小心機，就讓超討喜桃花眼來搞定。Milani Gilded Luster Light幻彩眩光璀璨眼影盤，全盤收錄由淺至深的裸粉與魅紫、包含珠光及霧面等多元質地，彩妝初學者也能輕鬆上手，無論單擦、疊擦，怎麼畫都自帶仙氣、喜氣洋洋。在平日上班或休閒等日常使用，不斷累積自信魅力，好桃花朵朵開。

以Milani Gilded Luster Light幻彩眩光璀璨眼影盤打造仙氣桃花眼。（圖／品牌提供）

重點2：好人緣蜜桃頰

春節時最令人期待的就是領紅包收禮物，無論是職場或親戚間，好人緣總是能讓你滿載而歸。Milani Baked Blush經典烘焙腮紅05 Luminoso，從年頭熱賣到年尾，穩坐銷售王的人氣色，經過高溫烘烤製成高度顯色。在蘋果肌刷上桃粉色澤，不論佳節或是平時日常，讓你展現整體妝容的質感，擁有無比內涵的知性美。

使用Milani Baked Blush經典烘焙腮紅05 Luminoso打造好人緣蜜桃頰。（圖／品牌提供）

重點3：開運招財唇

過年期間親戚好友們齊聚一堂同樂，或到彩券行及各大百貨公司購入福袋試試手氣，每個人都希望財星高照，試試把最招財的正紅色塗在唇上吧。Milani Bold Color Statement大膽宣言曜黑霧面唇膏16 I Am Fierce，能讓你氣勢如虹氣場大開，更能讓膚色顯白，長效持久不掉色，一整年正財偏財都跟著來！

使用Milani Bold Color Statement大膽宣言曜黑霧面唇膏#16打造開運招財唇。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看Milani傳授開運妝的秘訣！

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得Milani經典烘焙腮紅*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/2/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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