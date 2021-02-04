24歲女星李沐以《誰是被害者》中飾演江曉孟一角，榮獲第55屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，被譽為「最強新人」，除了精湛演技深受大票粉絲喜愛，在戲外更是穿搭高手，她近日現身 MIU MIU 2021春夏女裝發表會，一連示範3套清涼甜美的穿搭。

李沐穿上一套 MIU MIU 水晶削肩薄紗洋裝搭配絲絨短褲，手提 Miu Sassy 皮革肩背包，腳下則驚喜搭配方頭足球跟鞋，鞋履為運動鞋及足球鞋融入高跟的設計元素，將2種截然不同的風格互相結合，毫無違和感，混和著運動元素，卻不失女性魅力。

MIU MIU 2021春夏系列本質上極端二元，例如：運動服與晚宴服、實用極簡與華麗精緻、現實對比虛擬，時裝秀置身於空蕩的體育館，卻同時被大眾注視。此系列將機能服飾與華麗晚禮服的獨特語言合二為一：撞色設計、運動外套、簡約俐落的線條、靈活運用華麗裝飾及女性的柔美氣質等元素。而簡約的夾克、直筒褲、裙襬開衩的及膝裙，則以輕薄布料和提高裙襬的設計，展現衣服下的體態。

MIU MIU 的起源成為此系列風格的最佳詮釋：此系列審視早年設計，並反映出簡約的輪廓、對身體的認知，以及運動服飾與時尚相互融和的探索，彰顯設計師 Miuccia Prada 職業生涯中的設計癡迷。