MAC超顯白防護飾底乳SPF45 PA＋＋＋＋，1700元。（MAC提供）

MAC超顯白粉餅SPF30 PA＋＋＋，1900元。（MAC提供）

MAC超激光炫彩餅，1450元。（MAC提供）

IPSA極光亮采棒＃Yellow杏仁黃，980元。（IPSA提供）

歌劇魅影HD柔焦賴床粉底30ml，1800元。（歌劇魅影提供）

韓國女團BLACKPINK團員Lisa以高顏值及精湛舞藝，被譽為人間芭比，成為專業彩妝MAC全新全球品牌代言人後，妝容細節再受矚目，這次更大方分享女神光上妝術。

從小對彩妝和時尚非常有興趣的Lisa，在每日繁忙的行程下，告別疲憊肌自帶玫瑰光，˙她最愛MAC超顯白系列，使用超顯白防護飾底乳搭配超激光炫彩餅，她分享，超顯白防護飾底乳輕盈又水潤的玫瑰柔焦粉體，讓肌膚像是開啟美肌濾鏡，修飾肌膚瑕疵，同時也做好肌膚妝前打底，幫助後續底妝更加服貼柔滑，讓肌膚綻放明亮光澤。

Lisa說，「肌膚的精緻度對我而言很重要，我會隨身帶著粉餅隨時隨地修飾我的妝容。同時我喜歡加上超激光炫彩餅做完完妝最後步驟，讓肌膚呈現更精緻的光澤。」

除了MAC彩妝，備受時裝秀或電影後台彩妝師青睞的專業彩妝歌劇魅影推出「HD賴床粉底」，凝凍質地，空氣觸感一抹即化，迅速貼合肌膚，撫平瑕疵毛孔，打造極富質感的柔霧光感，自動調節妝感，打造油水平衡妝效，1瓶即能完成基本底妝，包括妝前修飾、霧面粉感、控油定妝，不需使用蜜粉即有細緻粉霧妝感，自帶絕美女神光。