24歲台灣新生代男星陳昊森，因在電影《刻在你心底的名字》中飾演張家漢一角走紅，深情又憂鬱的詮釋讓廣大觀眾心疼不已，使他成為新一代國民偶像。私底下的陳昊森性格活潑、時而古靈精怪，穿搭喜歡選擇低調輕鬆的款式，意外擦出反差萌火花。

陳昊森先前穿出 ARMANI EXCHANGE 2020秋冬ICON系列，以經典標誌為主題，重新詮釋了品牌1991年第一個系列的經典單品，並大量啟用丹寧元素，透過簡約的搭配就能襯托出他迷人的特質，不僅超級百搭，更是一年四季都可以穿出場的單品。

陳昊森先前穿出 ARMANI EXCHANGE 2020秋冬ICON系列，以經典丹寧元素襯托出他迷人的特質。（圖／品牌提供）

陳昊森另一套則以 ARMANI EXCHANGE 大學T搭配率性黑褲，散發強烈吸引力，深刻的暖男笑容深植人心，穿上居家簡約風格，襯托他獨具的溫柔魅力；近期他亦在《大債時代》裡飾演心靈匱乏的富二代新鮮人何碩儀，劇中更有忘年戀之精彩片段，多元演技令人期待。

陳昊森另一套則以大學T搭配率性黑褲。（圖／品牌提供）

義大利時裝品牌 ARMANI EXCHANGE 正式邁向品牌創立30週年，最初以真實的街頭文化為靈感概念，創造出一個年輕導向及富有自由開放精神的快時尚系列。今年該品牌更特別與熱門日劇《今際之國的闖關者》男主角山崎賢人再次合作，是 ARMANI EXCHANGE 首次連續啟用日本代言人。