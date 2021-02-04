日本全年40萬顆銷售量，畑中義和商店「水凝光洗顏蒟蒻海綿」去年在台上市後，憑藉承載130餘年的堅持，堅守深山天然環境與職人費時繁複18道工序製成，在網路掀起熱烈討論與購買熱潮。

百年品牌「畑中義和商店」過往每年皆會於新年期間滿懷誠意推出品牌限量禮盒，每次上架即會被日本民眾秒殺搶購，品牌新年禮盒更是旅日消費者新年期間遊玩日本時必買之頂級伴手禮。2021年在品牌多方爭取下，終於搶到少量「畑中義和商店」2021新年禮盒來台販售，讓台灣消費者不出國也可以於畑中義和商店台灣官方網站購買。

2021賀新春お年賀新年禮盒。（圖／品牌提供）

首度在台發售之畑中義和商店「2021賀新春お年賀新年禮盒」，盒內含有兩顆年年熱銷的水凝光洗顏蒟蒻海綿，同時附上日本限量、台灣從未公開販售的水凝光嫩膚蒟蒻巾，這款蒟蒻巾曾在2020年底榮獲日本綜藝節目票選「全日本美容小物NO.１大賞」，台灣消費者只要購買禮盒，就能一次擁有畑中義和商店人氣商品。

洗顏海綿日常使用時，只需置放於冷溫水中，待吸水膨脹軟化後方可使用，搭配清水已能達到充分清潔的目的，以輕柔手法使用海綿畫圈進行清潔，針對肌膚粗糙、暗生粉刺處，則可特別輕柔按摩，溫和清除髒汙，調理肌膚狀況。各式膚況皆能輕鬆使用，不造成肌膚負擔。

洗顏海綿日常使用時，只需置放於冷溫水中，待吸水膨脹軟化後方可使用。（圖／品牌提供）

此外，針對肌膚特殊狀況，水凝光洗顏蒟蒻海綿同時具有，清除老廢角質、粉刺，預防痘痘，改善膚質暗沉等多項功能，長期使用，能讓肌膚越洗越滑嫩，越洗越細緻透亮，完全達到日日溫和養膚，輕鬆洗出寶寶般Q彈、柔嫩膚質的效果。在台灣潮濕的環境中，水凝光洗顏蒟蒻海綿平常的維護也非常容易，使用後僅需壓乾水份，放入品牌袋後冷藏，便可延長使用壽命，完全適合忙碌的現代女性與美妝懶人。

號稱水凝光洗顏蒟蒻海綿加強版的水凝光嫩膚蒟蒻巾，專為清潔身體後，於肌膚上僅用清水即可洗淨每一寸的肌膚，加強對抗粗糙、頑強部位，溫和植物纖維，輕易帶走長期堆積的深層老廢角質，達到深度保濕之效果，搭配水凝光洗顏蒟蒻海綿使用，從頭到腳除舊佈新，打造由裡到外的細嫩肌膚！

針對不同膚質狀況，使用頻率需做不同調整，敏感肌建議兩日使用一次，乾燥肌、中性肌為一日一次，而油痘肌、混合肌則為一日使用兩次。雖蒟蒻海綿的天然纖維搭配清水清潔功能非常完整，若肌膚較油，則可先以洗面乳做完臉部第一層洗潔後，再以蒟蒻海綿搭配清水畫圈按摩，以洗後舒服有保濕感、不緊繃的膚況為主。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看畑中義和商店推出2021賀新春お年賀新年禮盒，台灣也買得到！

★獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得畑中義和商店2021賀新春お年賀新年禮盒*1

★公佈時間 ｜ 2021/2/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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