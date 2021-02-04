（左起）藝人陳昊森身穿帶有自由意象的Fendi 2021春夏作品，透視襯衫3萬500元、透視窗格長褲4萬8500元、FF Logo壓紋Baguette包4萬1000元、繫帶式皮鞋3萬500元、串珠造型項鍊1萬1800元、串珠造型手環1萬200元。； （右）陳庭妮則身穿透視烏干紗連身洋裝10萬9000元、玳瑁皮革Moonlight包6萬3000元、編織網狀高跟鞋3萬5900元、珍珠母貝耳環1萬5800元。（Fendi提供）

Fendi昨日發表2021春夏系列發表會，請來新生代男神陳昊森與名模陳庭妮「雙陳計畫」聯手出席，談起對彼此的印象時，陳庭妮還打趣說先聽對方答案，再決定要不要「好好說」。記者會現場陳庭妮提到當穿上有如窗格柵影的反射洋裝時，意外勾起她好感，好奇問為什麼？「我很喜歡在陽台邊讀書，加上這套服裝設計也讓我想到藍天白雲，心情意外的好。」而陳昊森也說自己身上的藍色西裝配色漂亮，但講到設計時欲言又止，追問下才說襯衫設計太透明讓他超害羞，再熱都不敢脫外套。加上襯衫扣子設計在背面，馬上有媒體反問「所以你希望誰幫你穿？」陳昊森馬上結巴，三秒後才說出「只好自己筋練軟一點靠自己」。

而這次春夏主題來自創意總監Slivia Venturini Fendi對家的印象，加上農曆新年將至，好奇問他們的新年計畫？陳庭妮大辣辣表示除了包給家人大紅包外就是要每天睡到自然醒，結果當陳昊森被問到紅包會加碼時時，他語出驚人回：「我還很年輕耶，我要包嗎？」還說自己唯一一包是小時候爸媽主動開口，他索性把自己的零錢全部包了出去。雖然被拱今年應該要包，但他還是忍不住說：「如果今年有長輩願意包給我還是收啦。」

（左起）藝人陳昊森身穿帶有自由意象的Fendi 2021春夏作品，透視襯衫3萬500元、透視窗格長褲4萬8500元、FF Logo壓紋Baguette包4萬1000元、繫帶式皮鞋3萬500元、串珠造型項鍊1萬1800元、串珠造型手環1萬200元。； （右）陳庭妮則身穿透視烏干紗連身洋裝10萬9000元、玳瑁皮革Moonlight包6萬3000元、編織網狀高跟鞋3萬5900元、珍珠母貝耳環1萬5800元。（Fendi提供）

Fendi 2021春夏作品意義重大，除了是Slivia Venturini Fendi交棒給新任設計師Kim Jones的最後一季作品外，受疫情影響，今年作品也不若過往浮誇顯眼，強調「家」與「自由」的意象濃厚，從宛如窗格柵影的反射、藍天白雲的幽然配色、到使用宛如婚慶時的鏤空頭紗與採用ajoure花紋的鏤雕技法布料，或是帶有家庭感的亞麻布料製成的褲裝等等，都忠實反映了Fendi本季想強調的「自由」與「家」的雙重元素。