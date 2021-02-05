英國29歲辣模艾蜜莉瑞特考斯基(Emily Ratajkowski)，以天使臉孔、魔鬼身材而聞名，目前她雖懷有身孕加上疫情影響不便外出，但還是有不少廠商代言找上她。近日她便為知名髮品代言並拍攝形象照，火辣的造型立即吸引網友的目光。

艾蜜莉瑞特考斯基因在電影《控制》及歌手羅賓西克(Robin Thicke)的單曲《Blurred Lines》中「上空」演出而一脫成名，也因此有了「最辣小三」的封號，後續還在《音浪青春》、《姐就是美》、《闇黑奪殺令》等電影中演出，加上近幾年將事業重心轉向自創服飾品牌「inamoratawoman」上，並經常透過個人IG分享生活及火辣的穿搭技巧，令她人氣扶搖直上。

艾蜜莉瑞特考斯日前宣布懷孕後雖減少工作量，但身為知名髮品Kerastase的御用女模，她也不忘為品牌所推出的自然性護髮油進行宣傳並拍攝宣傳美照。照片中，艾蜜莉瑞特考斯穿著一件白色襯衫搭配牛仔褲，而扣子只扣一顆並將褲頭大開的穿法，使飽滿半球與性感孕肚若隱若現，即使即將成為媽媽也絲毫不減性感魅力，為品牌成功製造話題。

但艾蜜莉不久前也因精緻的外表與澎潤的雙唇而無辜受到網友攻擊，直指她懷孕了還去做豐唇手術，令她相當無奈的發文回應「女性懷孕時血液量會增加超過50％，才使臉部看起來較豐潤」意外引發熱議。