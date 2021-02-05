有「國民妹妹」之稱的南韓21歲知名女星金裕貞(김유정)，今年9月將有新戲《紅天機》上檔，令粉絲們相當期待。而她所屬的經紀公司Awesome Entertainment近日在網路上公開了一段側拍影片，吸引網友熱烈討論。

金裕貞自4歲進入演藝圈後便成為童星拍攝一系列的廣告及電視劇，陸續在《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》、《便利店之星》等劇中演出，以自然又精湛的演技成功打開知名度，還在各大演技大賞中多次獲得「女子人氣獎」，讓她人氣噴發躍升第一女主角。

金裕貞所屬經紀公司Awesome Entertainment，去年底曾在網路上率先公開一組她的新年簡歷美照，簡單的妝容與迷人的笑容，皆以電得粉絲神魂顛倒，搭配純白色的洋裝以及下半身透視V領長裙更顯女人味。

近日，經紀公司再次公開當日拍攝時的側拍影片及照片，除了上述的服裝外，影片中還出現寬版西裝外套搭配細肩帶洋裝的造型，而細肩帶洋裝的超低胸領口設計，使她活動時隱約露出深溝黑影，令粉絲們看了紛紛留言「小女孩長大了」、「裕貞真是越來越美了」、「臉精緻到像個洋娃娃」引發話題。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

另外，金裕貞日前也接下知名保養品牌「蘭芝」的代言，在釋出的廣告中穿著藍色包臀短裙與宮主頭造型散發青春活力，同樣引起網友的目光。