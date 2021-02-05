40歲大陸女星柳岩，以洋娃娃般的精緻外表與E級美胸聞名，曾在2015年奪下美國電影網站TC Candler選出的「全球100張最美面孔」第89名，深受不少粉絲喜愛。柳岩近日在個人微博上發出曬出一組美圖，以前凸後翹身材令人驚艷。

寫真中，柳岩穿上一套藍色吊帶亮片裙，搭配清爽幹練的短髮及俏麗平瀏海，襯托出清新的童顏氣質，不過最吸睛的還是婀娜多姿的身材，以合身剪裁及單側開衩的裙擺設計大方展現出白皙長腿、S曲線，更連事業線及水蛇纖腰都一次放送，就有粉絲看了激動大讚「姐姐的腰不是腰，奪命三郎的彎刀！」

柳岩穿上一套藍色吊帶亮片裙，搭配清爽幹練的短髮及俏麗平瀏海，襯托出清新的童顏氣質。（圖／摘自微博@柳岩）

柳岩除了曬出寫真寵粉，她也在貼文中寫下，「要保持身材，需要自律自覺外加心態平穩」，不過話鋒一轉，她說：「當然關鍵時候怎麼少得了PS！」以真誠發言透露出她可愛直率的個性，也引來眾人回應「不愧是性感女神啊，這身材這裙子真的沒誰能駕馭得了」。

柳岩以合身剪裁及單側開衩的裙擺設計大方展現出白皙長腿、S曲線。（圖／摘自微博@柳岩）

柳岩是演藝圈內高人氣的性感女神，不僅保養得宜、曲線窈窕，更絲毫看不出已經奔四，火辣寫真一釋出立刻引起眾人狂讚：「好希望姐姐出本保養秘訣」、「柳岩身材好絕​​​​」、「這身材這腿真的太好看了，美美的」、「不去參加乘風破浪姐姐可惜了」、「誰頂得住」等。