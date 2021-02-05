《情人節珠寶》CHAUMET玩連結 兩個半圓組成一個圓 11:472021/02/05 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 CHAUMET以愛為名打造的Jeux de Liens系列珠寶，近來密集出現在韓劇當中。（CHAUMET提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 CHAUMET以愛為名打造的Jeux de Liens系列珠寶，近來密集出現在韓劇當中，這款從1977年開始即是愛情象徵的Liens系列珠寶，融入當代藝術的趣味，交叉連結的符碼代表了緊密相連、永不分離，並以貴金屬、閃亮鑽石鑲嵌其上，將兩個半圓組合成一個象徵圓滿的圓，別具意義。 CHAUMET Jeux de Liens Harmony玫瑰金孔雀石吊墜，6萬3600元。（CHAUMET提供） 今年新款Jeux de Liens系列以孔雀石等彩色寶石為素材，充滿歡愉、清新的氛圍，還可自由疊戴搭配，打造絢麗繽紛的愛情。 新感測器結合雲端連結 AMS助防疫 《半導體》外資拱千金 聯詠奔漲停 #Liens #CHAUMET #連結 #兩個 #半圓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 翁立友喊冤：連輕生權益都沒有 想當清白的人別讓母抬不起頭 14:102021/02/05 娛樂 新世代車迷南台交流熱點 台南保時捷都會概念店正式開幕 04:102021/02/05 產業特刊 《情人節珠寶》FRED重現《麻雀變鳳凰》的浪漫愛情 11:532021/02/05 消費 蓋亞那設處 台美合作突圍 04:102021/02/05 時論廣場 反萊豬公車台中上路 江啟臣：連署將破50萬 籲蔡政府懸崖勒馬 10:332021/02/05 政治 商品期貨趨勢專欄－年關到 農產原物料需求旺 04:102021/02/05 證券．權證 程金蘭》無動力世代的超動力女孩李欣澄 15:142021/02/05 生活 迷航中的共和黨 誰來掌舵？ 12:022021/02/05 國際 《情人節珠寶》Harry Winston「HW」珠寶 讓人想婚了 11:542021/02/05 消費 《情人節珠寶》女人愛鑽石 張榕容示範De Beers時尚 11:482021/02/05 消費 《情人節珠寶》就愛TIFFANY 藍盒子的浪漫 11:442021/02/05 消費 時尚熱門新聞 170cm網拍女神深V泳裝超火辣 自拍解放渾圓雙球引暴動 - 名人 - 時尚 《女神降臨》正妹畫家只穿內衣太惹火 自拍洩豐滿曲線引暴動 - 名人 - 時尚 《鬼怪》劉寅娜中空洞洞裝超辣 全身鏤空裡面遭看光 - 名人 - 時尚 IU薄紗禮服飄仙氣 斜肩狂洩雪肌鎖骨美出新高度 - 名人 - 時尚 鋼琴女神大紅比基尼太養眼 濕身彈出水面惹火身材全洩 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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