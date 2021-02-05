CHAUMET以愛為名打造的Jeux de Liens系列珠寶，近來密集出現在韓劇當中，這款從1977年開始即是愛情象徵的Liens系列珠寶，融入當代藝術的趣味，交叉連結的符碼代表了緊密相連、永不分離，並以貴金屬、閃亮鑽石鑲嵌其上，將兩個半圓組合成一個象徵圓滿的圓，別具意義。

CHAUMET Jeux de Liens Harmony玫瑰金孔雀石吊墜，6萬3600元。（CHAUMET提供）

今年新款Jeux de Liens系列以孔雀石等彩色寶石為素材，充滿歡愉、清新的氛圍，還可自由疊戴搭配，打造絢麗繽紛的愛情。