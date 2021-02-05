《情人節珠寶》GUCCI宣揚愛情 立體愛心LOVE LOVE LOVE 11:452021/02/05 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 GUCCI在情人節宣揚愛情的偉大，與知名洛杉磯搖滾攝影師Brad Elterman合作發行了一本名為《Gucci Love, Love & Love》雜誌，並透過鏡頭來詮釋GUCCI的愛情宣言，全系列珠寶也同步登場。（GUCCI提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 GUCCI在情人節宣揚愛情的偉大，與知名洛杉磯搖滾攝影師Brad Elterman合作發行了一本名為《Gucci Love, Love & Love》雜誌，並透過鏡頭來詮釋GUCCI的愛情宣言，全系列珠寶也同步登場。 GUCCI情人節主打立體愛心珠寶，並以《Gucci Love Love Love》頌讚愛情。（GUCCI提供） GUCCI創意總監Alessandro Michele以愛情之名打造情人節系列新品，其中最浪漫吸睛的莫過於心形珠寶，3D立體造型、充滿童趣的愛心，不僅應用在珠寶珠寶，也出現在皮革和絲綢製品。 GUCCI Interlocking G 紅色琺瑯心形戒指，8900元。（GUCCI提供） GUCCI Interlocking G 紅色琺瑯心形手鍊，9900元。（GUCCI提供） 《情人節珠寶》就愛TIFFANY 藍盒子的浪漫 《情人節珠寶》女人愛鑽石 張榕容示範De Beers時尚 #珠寶 #GUCCI #情人節 #愛情 #LOVE 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《情人節珠寶》Harry Winston「HW」珠寶 讓人想婚了 11:542021/02/05 消費 《情人節珠寶》FRED重現《麻雀變鳳凰》的浪漫愛情 11:532021/02/05 消費 劉冠廷年初一陪阿嬤看《情人節》 04:102021/02/03 娛樂新聞 《日蝕遊戲》千萬豪宅場景公開 頂級珠寶保全緊盯 21:112021/02/04 娛樂 Pandora 串起好運歌頌愛情 04:102021/02/04 時尚消費 搶攻情人節商機 晶華邱比特饗宴上菜 11:422021/02/05 生活 警民攜手寒冬送暖 贈送愛心白米好過年 14:472021/02/03 寶島 拉娜德芮擁抱男女平等 04:102021/02/03 時尚消費 過年宅居看串流！陳妍霏躺著追劇 04:102021/02/04 時尚消費 多情男訂情人節蛋糕送5位女友 店家得知後神回覆 21:312021/02/04 生活 拍拖嗎？晶華攜手Paktor 扮月老助攻 18:412021/02/02 生活 時尚熱門新聞 170cm網拍女神深V泳裝超火辣 自拍解放渾圓雙球引暴動 - 名人 - 時尚 175cm全球百大美女冠軍西裝內全看光 放送中空辣照寵粉 - 名人 - 時尚 最辣小三襯衫只扣一顆 中門大開秀飽滿半球超惹火 - 名人 - 時尚 《女神降臨》正妹畫家只穿內衣太惹火 自拍洩豐滿曲線引暴動 - 名人 - 時尚 《鬼怪》劉寅娜中空洞洞裝超辣 全身鏤空裡面遭看光 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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