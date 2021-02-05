GUCCI在情人節宣揚愛情的偉大，與知名洛杉磯搖滾攝影師Brad Elterman合作發行了一本名為《Gucci Love, Love & Love》雜誌，並透過鏡頭來詮釋GUCCI的愛情宣言，全系列珠寶也同步登場。

GUCCI情人節主打立體愛心珠寶，並以《Gucci Love Love Love》頌讚愛情。（GUCCI提供）

GUCCI創意總監Alessandro Michele以愛情之名打造情人節系列新品，其中最浪漫吸睛的莫過於心形珠寶，3D立體造型、充滿童趣的愛心，不僅應用在珠寶珠寶，也出現在皮革和絲綢製品。

GUCCI Interlocking G 紅色琺瑯心形戒指，8900元。（GUCCI提供）