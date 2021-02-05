《情人節珠寶》FRED重現《麻雀變鳳凰》的浪漫愛情 11:532021/02/05 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 斐登（FRED）珠寶在情人節同樣主打心型珠寶，並以電影《麻雀變鳳凰》為靈感打造款「Pretty Woman」珠寶，邀請電影女主角茱莉亞羅勃茲的姪女艾瑪羅勃茲 (Emma Roberts)擔任代言人，延續當年電影《麻雀變鳳凰》的浪漫愛情風潮，別具意義。（FRED提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 斐登（FRED）珠寶在情人節同樣主打心型珠寶，並以電影《麻雀變鳳凰》為靈感打造款「Pretty Woman」珠寶，邀請電影女主角茱莉亞羅勃茲的姪女艾瑪羅勃茲 (Emma Roberts)擔任代言人，延續當年電影《麻雀變鳳凰》的浪漫愛情風潮，別具意義。 斐登以電影《麻雀變鳳凰》靈感打造款「Pretty Woman」項鍊，130萬2100元。（FRED提供） FRED以「心心相印」為概念，提倡快樂、自由自在的品牌精神。可以隨心之所喜，自由選戴珠寶，藉此詮釋自我風格。 《情人節珠寶》女人愛鑽石 張榕容示範De Beers時尚 《情人節珠寶》就愛TIFFANY 藍盒子的浪漫 #珠寶 #FRED #麻雀變鳳凰 #情人節 #愛情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《情人節珠寶》Harry Winston「HW」珠寶 讓人想婚了 11:542021/02/05 消費 Pandora 串起好運歌頌愛情 04:102021/02/04 時尚消費 《情人節珠寶》GUCCI宣揚愛情 立體愛心LOVE LOVE LOVE 11:452021/02/05 消費 Netflix推出「888華語精選片單」 華語強檔電影迎新春 15:172021/02/05 娛樂 搶攻情人節商機 晶華邱比特饗宴上菜 11:422021/02/05 生活 勝利星村眷村味 南國慢時光 04:102021/02/05 焦點要聞 遊戲新幹線新春賀歲迎金牛 新年限定虛寶、情人節專屬活動齊登場 15:402021/02/05 科技 舉杯回憶那段最美的日子 老屋餐酒館帶你回到那最單純的老舊時光 11:152021/02/04 生活 《日蝕遊戲》千萬豪宅場景公開 頂級珠寶保全緊盯 21:112021/02/04 娛樂 親子過年旅遊哪裡去！精選新竹8個親子景點 09:582021/02/05 生活 緬懷器捐者大愛 奇美醫院多媒體展示206位器捐者生命故事 14:332021/02/05 寶島 時尚熱門新聞 170cm網拍女神深V泳裝超火辣 自拍解放渾圓雙球引暴動 - 名人 - 時尚 《女神降臨》正妹畫家只穿內衣太惹火 自拍洩豐滿曲線引暴動 - 名人 - 時尚 《鬼怪》劉寅娜中空洞洞裝超辣 全身鏤空裡面遭看光 - 名人 - 時尚 IU薄紗禮服飄仙氣 斜肩狂洩雪肌鎖骨美出新高度 - 名人 - 時尚 鋼琴女神大紅比基尼太養眼 濕身彈出水面惹火身材全洩 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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