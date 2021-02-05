斐登（FRED）珠寶在情人節同樣主打心型珠寶，並以電影《麻雀變鳳凰》為靈感打造款「Pretty Woman」珠寶，邀請電影女主角茱莉亞羅勃茲的姪女艾瑪羅勃茲 (Emma Roberts)擔任代言人，延續當年電影《麻雀變鳳凰》的浪漫愛情風潮，別具意義。

斐登以電影《麻雀變鳳凰》靈感打造款「Pretty Woman」項鍊，130萬2100元。（FRED提供）

FRED以「心心相印」為概念，提倡快樂、自由自在的品牌精神。可以隨心之所喜，自由選戴珠寶，藉此詮釋自我風格。