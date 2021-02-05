海瑞溫斯頓（Harry Winston)在情人節主打以品牌LOGO為靈感的「HW」的系列珠寶，「HW」有諸多意義，是「Husband & Wife」（夫妻）、「Health & Wealth」（健康與財富）、「Home & World」 (家與天下）、「Heart & Wish」（愛心與心願）、「Hug & Whisper」（擁抱與低語）等，是情人節的最佳禮物。
此外，海瑞溫斯頓為歡慶情人節，即日起至2月底日在台北101購物中心旁的水舞廣場打造花環圖騰與愛心的拍照場景，供戀人們取景拍照。
海瑞溫斯頓（Harry Winston)在情人節主打以品牌LOGO為靈感的「HW」的系列珠寶，「HW」有諸多意義，是「Husband & Wife」（夫妻）、「Health & Wealth」（健康與財富）、「Home & World」 (家與天下）、「Heart & Wish」（愛心與心願）、「Hug & Whisper」（擁抱與低語）等，是情人節的最佳禮物。
此外，海瑞溫斯頓為歡慶情人節，即日起至2月底日在台北101購物中心旁的水舞廣場打造花環圖騰與愛心的拍照場景，供戀人們取景拍照。
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