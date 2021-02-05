農曆新年即將到來，各家美妝品牌也應景的推出新年限定包裝，巴黎卡詩、RéVive、香緹卡、L'OCCITANE歐舒丹紛紛為自家經典商品換上充滿喜氣的紅色包裝，不只帶來品牌的牛年祝福，想要讓頭髮、肌膚的保養更上一層樓，絕對少不了這些神級產品的加持。

▍1.巴黎卡詩金緻柔馭露璀璨紅限量版

巴黎卡詩與法國著名絲帶創作藝術家Noémie Chaillet-Piquand攜手，再次為品牌暢銷的小金油換上限定版新裝，將傳遞熱情與好運的紅色、奢華與自信的金色融入限定發售的「金緻柔馭露璀璨紅限量版100ml」包裝上，讓整個金緻柔馭露的瓶身閃耀著節日的歡愉喜慶及璀璨奢華感。

巴黎卡詩熱賣的「小金油」推出璀璨紅限量版包裝，即日起至巴黎卡詩合作沙龍可抽取金緻璀璨紅新春麻將，兌換對應禮品。（邱映慈攝）

即日起至巴黎卡詩合作沙龍，購買巴黎卡詩產品滿額，即可抽取金緻璀璨紅新春麻將，依抽出牌面兌換對應禮品，最高可獲得價值NT.2200的芯生精粹正產品，任意消費還有機會獲得巴黎卡詩紅包袋，全省限量，送完為止。

▍2.RéVive光采奢華紅限量包裝

為迎接2021金牛年的到來，RéVive首度推出「光采奢華紅」限量包裝，特別將經典熱賣明星商品「光采再生活膚霜」及眼紋小熨斗「賦活晚安眼膜」，換上新春限定版喜氣牛年 限量包裝，質感絲絨紅色包裝設計，點綴耀眼金黃色燈籠、元氣金牛圖騰，傳遞吉祥福氣、喜慶開運；更同時全面為肌膚助陣開光，驅黑去黃、柔嫩亮白再現！

RéVive光采再生活膚霜、賦活晚安眼膜換上新春限量包裝，超應景。（邱映慈攝）

拜年肌膚絕對不能出狀況，使用「光采再生活膚霜」讓肌膚細緻、充滿光彩，毛孔、粉刺全面退散；新年期間作息不正常，更少不了「賦活晚安眼膜」，這款眼膜有眼紋小熨斗之稱，解決過年期間熬夜狂歡產生的眼周小細紋，全面為肌膚助陣開光，驅黑去黃、柔嫩亮白再現。

▍3.香緹卡鑽石級面膜 牛轉乾坤限定加大版

被PTT網友、小紅書大熱推、譽為「吃土也要買的面膜」、「傳說中面膜界的四大神獸」、「神級澎皮面膜」的香緹卡鑽石級面膜，在2021新年重磅推出新年限定版，此次靈感來自傳統紙雕文化，限定版鑽石級面膜外盒上活靈活現的精緻紅牛雕花，讓人感到新年活力與喜氣，蘊含滿滿祝福。

鑽石級面膜牛轉乾坤限定加大版75ml，以喜氣紅搭配開運金瓶身包裝設計。（邱映慈攝）

集撫紋、緊實、補水、舒緩及賦活肌膚等優點於一身的鑽石級面膜，可堪稱2020年討論度最高的全能型面膜，結合天然10大高效植物精華成份，讓肌膚在使用面膜中短短10至15分鐘內就可以臉部乾淨清爽，視覺澎潤又光滑，連V區的水滴型毛孔（衰老型毛孔）都有明顯縮小效果；更能有效預防粉刺。這款全能型面膜，能安撫肌膚各種問題，也可當作晚安面膜，利用睡眠黃金6小時，針對各階段老化現象完成絕佳修復效果。

▍4.L'OCCITANE牛年新春限量版新品

L’OCCITANE在金牛年到來前獻上牛年新春限量版要為大家帶來好運氣，明星產品護手霜、光萃肌活露、杏仁沐浴油都換上金牛限定包裝，金紅配色的喜氣包裝，氣派又華麗，寓意著新的一年越來越好。

L’OCCITANE光萃肌活露50ml新年限量版。（圖／品牌提供）

光萃肌活露為新的一年開肌開光招人緣，杏仁沐浴油洗後縈繞細緻香氣招來好桃花，三款不同金牛插畫的乳油木護手霜更在新年招來好手氣，讓即將到來的新年一整年好運旺不停，不論自己收藏或分享給親友們一起招好運都適合，尤其在這親友團圓相聚的重要節日，總需要聊表心意，獻上暖心的肌膚保養呵護，更是農曆新年送禮最佳選擇。