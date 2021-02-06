被媒體封為「最辣星二代」的美國24歲女星艾爾蘭鮑德溫(Ireland Baldwin)，以奔放、火辣的穿搭風格而聞名，加上明星老爸亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)的加持，讓她在網路上吸引超過65萬人追蹤。近日她在個人社群平台上曬出火辣居家照，令網友大噴鼻血。

近期受到新冠肺炎疫情影響，艾爾蘭鮑德溫幾乎都待在家中，但她還是持續透過個人IG分享生活與粉絲們互動，私底下穿搭風格相當前衛大膽的她，近日在IG上曬出一張辣照，敘述毛衣沾上面霜的過程，而照片中她畫著俐落的妝容，並穿著一件將衣襬撩起一半的藍色毛衣，內搭白色綁帶內衣及火辣半球一覽無遺，吸引超過7000人按讚。

另外，艾爾蘭鮑德溫還在限時動態中PO出隱藏影片，原來內搭的不是內衣而是ㄧ件超低胸綁帶襯衫，隨著她的姿勢隱約露出傲人的上圍曲線，令網友看得臉紅心跳，紛紛留言「太性感了」引發話題。

艾爾蘭鮑德溫為好萊塢男星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)的女兒，不僅承襲了爸爸的明星光環，還有個185cm的高䠷身材，使她在2013年便與知名經紀公司簽約，並以模特兒身份為《紐約郵報》拍攝泳裝特輯，之後陸續登上《W》、《浮華世界》、《ELLE》等雜誌，逐漸打開知名度。