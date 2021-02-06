美國23歲話題女王凱莉珍娜(Kylie Jenner)，靠著天使臉孔與火辣身材而聞名，加上她經常透過IG分享超辣穿搭而在IG上吸引超過2億名粉絲追蹤。日前，凱莉珍娜再度曬出性感穿搭照，大秀極致好身材令網友看得臉紅心跳。

在公開的照片中，凱莉珍娜穿著一件亮橘色針織短裙，緊身的材質與微透的布料讓內搭的白色丁字褲於強光下隱約透出，但沒想到轉到正面後更加精彩，不僅側面整排鏤空，就連胸前也僅用鈕扣扣住，加上由下往上的拍攝角度，使原本就傲人的上圍曲線看起來更加豐滿，而不久前她也曾PO出類似的穿搭引起粉絲的暴動。

隨後，凱莉珍娜又曬出一系列為品牌Dior宣傳的辣照，只見她穿著該品牌所推出的黑色比基尼套裝，在陽光的照射下結實的腹肌與凹凸有致的身材一覽無遺更顯性感，再度吸引超過上千萬人按讚，直呼「身材太好了」。

凱莉珍娜即使已是一個孩子的媽，但依然維持凹凸有致的葫蘆型火辣身材，自從演出實境節目《與其卡戴珊姊妹同行》與《凱莉私生活》後便成為家喻戶曉的人物，還與超模姊姊坎達兒珍娜(Kendall Jenner)一同推出彩妝品牌「KENDALL + KYLIE」以及自創品牌「Kylie Cosmetics」，成為一名事業有成的女企業家，也成功擠進億萬富翁排行榜的行列。