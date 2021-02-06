圖二：孔令元著SHIATZY CHEN 夏姿‧陳早春系列，看起來飄逸仙氣卻帶點俠女氣質。（攝影石智中、妝髮chen yu chiang）

圖三：孔令元著Balenciaga巴黎世家新裝，是她較少嘗試的風格。（攝影石智中、妝髮chen yu chiang）

圖四：孔令元著SHIATZY CHEN 夏姿‧陳早春系列，手持藝術家曾泰翔的作品，笑說自己有時過於忙碌也會已讀不回，希望大家對此行為多點包容。（攝影石智中、妝髮chen yu chiang）

丹鳳眼、鵝蛋臉...，孔子第76代孫女孔令元那古典美人模樣，甚至曾一進孔廟，就被工作人員發現是孔子後代。雖出道就背著至聖先師後代背景，她不僅不感到壓力，反而很謝謝祖先給的記憶點；曾從小立志當明星，卻因欣賞電影《百日告別》的感動，更希望成為帶給觀眾影響力的演員；近期在公視除夕賀歲劇《白日夢外送王》擔任女主角，飾演高冷內斂的YOUTUBER，接受本報之邀穿Balenciaga、Bottega Veneta（BV）、SHIATZY CHEN新裝，加上藝術家曾泰翔字畫，蹦出意想不到的時髦古典味。

才28歲的孔令元若按輩份算，連南韓遠親孔劉與孔曉振都要喊「阿祖」，也是歌手孔令奇遠房堂妹。生為孔家人，其實也是個學霸，談起求學的過程，她直言：「我還滿會念書的。」學測前甚至和其他考生一班去孔廟祈求好成績，「當孔子子孫的身份可能會特別靈驗。」最後如願考上政大阿拉伯語系。其實從小她就有明星夢，家人對此也相當支持，父母更常以影劇圈的影后高材生們當例子，希望她成為內外兼具的女演員。

在古典高冷外表背後，孔令元像太陽散發正能量，對表演、工作充滿熱忱。「我很飢渴拉，對於演戲、對於表演我很飢渴。」她出道7年，有時懷疑自己的付出能得到回報，但也從未放棄，平時興趣是學新玩意兒，想和海綿般不斷吸收，「能讓我接觸到新東西的戲，都會讓我很上癮。」

提起對於立志成為女演員的影響，她認為受林書宇導演的《百日告別》影響很大，「有人願意將人生故事交付給你（演員），透過你觀眾說話，這讓我很感動。」看完後讓她產生一股使命感，希望能為觀眾帶來好的影響力，「藝術，不管是服裝、畫作文章、影視作品影響是無遠弗屆的，所帶來的影響是超乎想像的，這點真的很吸引我。」這點在她拍攝時不畏鏡頭盡情舞動、展現自己，完全沒有包袱，完全展現出來。

這次首次在《白日夢外送王》擔任女主角，她相當興奮也做足準備，除積極學習騎摩托車外，對於角色性格也做過許多分析，角色「小天」與自己活潑開朗的個性相差很多，「她連呼吸的方式都和我不一樣，我自己有過敏，所以平時都用嘴巴呼吸，但她是用鼻子呼吸的，因為她討厭開口。」並慶幸表示在拍戲的那段期間鼻子都很通順沒有過敏，說完還自己歡呼了一聲。

她與家人的關係相當近緊密，在社群平台上也經常可以看到奶奶與媽媽的身影，她過去曾客串《等一個人咖啡》，奶奶為表支持還進戲院觀賞，但映後卻說沒看到孫女，卻入坑成為禾浩辰粉絲，「所以這次跟他合作特別開心。」不過她表示奶奶的愛很冷靜，不要求合照、簽名默默喜歡，工作人員提議送奶奶禾浩辰寫真當禮物，孔令元笑說：「是要送給奶奶當新年禮物嗎？唉呀，出社會還是包紅包比較好。」

她直言愛漂亮、打扮都是受到孔家的影響，「我們家族對美都很講究，尤其是奶奶她連出門倒垃圾都要打扮再出門。」在媽媽和奶奶耳濡目染下，孔令元的私服穿搭也受到許多粉絲喜愛，而她也經常在IG上穿著來自媽媽、奶奶衣櫃裡的穿搭，「我奶奶也很常送我很漂亮的帽子，像這次拍《白日夢外送王》也有用到，直接把奶奶的愛帶到現場。」

孔令元平時私服穿搭風格偏浮誇，「剛開始成為演員以為就是要素素的比較好，但後來我就找回真我。」，在出演《大稻埕》時，確定要燙爆炸頭，還曾直接以一襲復古裝扮出門，這次她接受穿著Balenciaga、BV、SHIATZY CHEN新裝都讓她十分喜愛，尤其是BV早春紅綠配色套裝，「我很喜歡很濃烈的服裝，以我要挑戰它的心態去面對。」而Balenciaga前衛潮流的設計，則是她平時比較少接觸的風格，但實際穿上後的效果，讓她滿意有新的呈現。