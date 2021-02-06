時尚界與藝術家跟汽車的合作想必大家已經見怪不怪，上年便有 BMW x Futura 和 Yohji Yamamoto x Lamborghini 的合作登場，早先 RHUDE 更在 2021 秋冬系列中揭示與 McLaren 的聯名項目，而其中Yohji Yamamoto x Lamborghini 的設計車款更是中西合併，融入日本原素讓人眼睛為之一亮。

而這次帶來更讓人振奮的消息，潮流教父藤原浩 Hiroshi Fujiwara 稍早率先在個人 Instagram 上曝光了即將與 Maserati 攜手的消息，在短暫的預告中僅展示了雙方品牌徽標重疊的畫面，服飾的聯名應該是必不可少，至於會不會帶來聯名的設計車款很值得各位潮流教父的追隨者與海神粉絲期待一下了，有興趣的大家不可以持續關注相關消息喔！