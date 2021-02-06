美國超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），以精緻五官及9頭身性感身材走紅，年僅25歲就晉升辣媽，與英國歌手男友贊恩馬利克（Zayn Malik）育有一女「Khai Hadid Malik」。吉吉哈蒂德近日性感登上美國版《Vogue》3月刊雜誌封面，大秀產後火速恢復的好身材，一回歸就引發話題。

吉吉哈蒂德自從當了媽之後氣場全開，在全新寫真中，都散發著獨特女人韻味，只見她穿上 Prada 白底紅印花的抓皺連身裙，讓襯托緊緻的美胸及S曲線，風格隨性自在又不失性感，短短時間就吸引超過43萬人按讚。

在另一套造型中，吉吉哈蒂德穿上 Versace 水藍色窄裙，以低胸剪裁巧妙襯托出雙球，渾圓曲線呼之欲出，下半身更點綴上直逼腿根的開衩，性感指數超逼人，讓人看了目不轉睛，整體造型吸睛又前衛。

除了曬出辣照，吉吉哈蒂德也幽默寫下：「當我第一次登上《VOGUE》個人封面時，誰能想到我正在餵女兒喝奶呢？我邁出了職業生涯的第一步，在這新女性時代中，我為實現這一夢想而感到激動和榮幸！」

吉吉哈蒂德晉升媽媽後，照樣以火辣氣質圈粉無數，不論是高䠷又纖細的好身材，還是精緻甜美的臉龐都沒變，當了媽媽之後，更是完美展露女性光輝，依舊是伸展台上的超級巨星，目前在IG上擁有超過6358萬位追蹤者喜愛，