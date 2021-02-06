26歲南韓女星裴秀智（Suzy）以甜美外型及清新氣質受封「國民初戀」，近期在熱門韓劇《Start-Up：我的新創時代》中展現精湛演技，再度晉升話題女神。私下秀智熱愛在IG上分享個人穿搭，近日她穿出中空裝，搶先示範早春時尚。

秀智過去是前韓國女子組合miss A成員，在2011年以《夢想起飛夢想起飛Dream High》作為演員正式出道，讓人發現她除了能歌善舞，就連演藝實力超優秀，憑《來自星星的你》、《任意依戀》、《當你沉睡時》人氣飆升；近期與南柱赫合作的《Start-Up：我的新創時代》也讓人氣再度飆漲。

秀智除了168cm的修長身材及高顏值，更連私下的穿搭功力都備受肯定，尤其簡約舒適的休閒風是她的最愛，近日她穿上 GUESS 白底黑點點的抓皺短版上衣，搭配修身效果滿分的直筒緊身牛仔褲，一秒展現纖細長腿，中空穿法更讓水蛇腰若隱若現。

在另一篇穿搭文中，秀智則穿上一套牛仔連身長褲，以復古的方領剪裁襯托出天鵝頸及鎖骨線，搭配上經典的寶藍色 Converse 高筒帆布鞋，相當青春有活力。而秀智先前舉行十週年出道線上粉絲見面會「Suzy：A Tempo」，除了在見面會上演唱自作曲《oh, lover》，更換上多套火辣造型讓粉絲們大飽眼福。