一年一度的新春佳節伴隨著返鄉的熱潮即將到來，挑選伴手禮往往是過年的難題之一，要怎麼送禮送的有技巧，讓收禮者滿意，也是一門深奧的學問。

為了解決各種年節時的贈禮煩惱，Les Parfums De Farcent(Farcent香水系列)特別與國際級調香師與設計師攜手合作，於佳節前夕推出Farcent香水洗沐超值組，用2020年度熱銷淡雅花香「同名花語」，搭配醒目的紅、黃配色，不只送禮大方、自用更顯實惠。

Farcent香水洗沐超值組包含香水胺基酸沐浴露、香水奇蹟洗髮露，另特別加贈超細纖維吸水帽，讓髮絲蓬鬆與肌膚柔嫩一次照顧到，前、中、後調層次香氛，也讓單調的沐浴時光變得不再平凡，用精品香水香氛，輕鬆解決送禮難題。

Farcent香水洗沐超值組。（圖／品牌提供）

逢年過節面對不熟的親戚與長輩尷尬的問題該怎麼辦？快用Farcent香水洗沐產品，前中後調層次香氛讓你自帶香氣，透過迷人香味輕鬆轉移親友焦點，開啟新話題；更可邀請親友共同體驗Farcent香水胺基酸沐浴露與Farcent香水奇蹟洗髮露，感受水嫩肌膚與蓬鬆髮絲的秘密，讓團聚的時光多了新享受，也減輕各種尷尬問題產生的壓力，讓團聚不只更溫馨，也更因為Farcent香水香氛精品的魅力，打造親朋好友團聚的記憶。

▍活動

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★獎品內容 ｜ Farcent香水洗沐超值組*1

★公佈時間 ｜ 2021/2/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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