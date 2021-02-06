為了迎接新春的到來，Daniel Wong 新春限定 Disney 聯名快閃店在台北 SOGO 忠孝館B1登場！以強烈卻細緻的紅色及米色米奇印花設計整體視覺，搭配迪士尼聯名系列商品陳列，從基本款的圖樣T恤、潮流漁夫帽、印花瓷器、折傘到限量的米奇及米妮玩偶，絕對是迪士尼粉絲必逛的快閃店！

新年期間穿上紅色系服裝最應景，新春限定的米奇潮流造型漁夫帽絕對是今年農曆新年最潮的單品，不用擔心紅色服裝不會搭配無法駕馭，各種風格服裝，只要一頂新春限定的米奇潮流造型漁夫帽，不僅紅色系應景十足，Daniel Wong 的經典 logo 設計時尚有型，搭配大人小孩都愛的米奇漫步，立刻成為新春拜年最潮、最應景的穿搭。

不僅能一次買齊過新年要買的新衣服及配件、拜年要送的伴手禮到情人節要送的禮物，甚至是打造新春妝容需要的 too cool for school 聯名宇宙星辰系列都能在新春限定 Disney 聯名快閃店一次買齊。

華裔設計師 Daniel Wong 出生於加拿大，他深邃的輪廓來自混血血統，童年在蘇格蘭度過，而後旅居於香港、台灣、倫敦及米蘭。他從倫敦的中央聖馬丁學校畢業後，曾獲得在倫敦為 Alexander Mcqueen 工作的機會，為品牌設計鞋履，更同時為 Lady GaGa 的 Bad Romance 音樂錄影帶創作鞋款。

迪士尼聯名系列從基本款的圖樣T恤、潮流漁夫帽、印花瓷器、折傘到限量的米奇及米妮玩偶通通有。（圖／品牌提供）

為探索更新的視野，Daniel Wong 前往米蘭的 Istituto Marangoni 時尚與設計學院進修碩士。在求學期間，他的才能被 Versace 賞識並開始為品牌工作。畢業之後，Daniel Wong 成為 Versace 品牌的首席印花設計師，設計範疇包含男女裝成衣及高級訂製服系列。在米蘭和巴黎時裝週期間，Daniel Wong 已經創作超過10個不同的系列，並且為許多藝術家及歌手設計服裝，包含 Nicki Minaj、Anna Wintour、Heidi Klum、Halle Berry，以及 Lady GaGa 巡迴演唱會在全世界曝光的服裝。