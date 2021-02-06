韓國人氣女子女團「TWICE」，自從去年底發行韓文數位單曲《CRY FOR ME》後人氣居高不下，不僅火熱登上美國《TIME》時代雜誌的專訪，官方近期更釋出3月將在日本舉行線上演唱會的消息，近日首波宣傳照搶先曝光，9位成員一同驚喜換上空姐制服，令粉絲們看了秒被電暈。

為了宣傳將於3月6日舉辦的日本「TWICE in Wonderland」線上特別直播演唱會，JYP娛樂近日在官方IG粉絲專頁曬出最新形象照，只見9位成員頭戴白色的圓形貝雷帽，默契選穿一系列粉、橘、紫色等粉嫩色系的空服短裙，雙排扣設計正式又俏皮，化身空姐以亮麗模樣掀起話題。

在TWICE團體照中，一行人排排站辣秀9雙美腿搶鏡，其中來自台灣的子瑜選穿橘色款，下半身搭配上長筒白襪，展現膝上的火辣絕對領域，身為團體中個子最高的成員，她修長的體態超引人注意，就連站姿都十分優雅性感，完美展現出身材優勢。

JYP娛樂表示，這次的演唱會將運用到AR和MR高科技技術，替演唱會帶來新奇的夢幻視覺享受，粉絲們則在貼文下回應：「好期待在仙境看演出」、「空姐裝超美」、「顏色好春天呀」、「子瑜好好看」、「腿超長」、「春季真的要來臨了」等。