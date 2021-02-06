受到台灣女生喜愛的韓系平價彩妝品牌ETUDE，又推出令人想要包色的限量聯名彩妝，情人節前夕ETUDE再度與巧克力市場的龍頭品牌HERSHEY’S KISSES合作推出聯名商品，可愛的包裝和實用的色系，預計又會引發一波討論和搶購熱潮。

ETUDE繼去年的聯名系列後，今年再度升級，透過HERSHEY’S KISSES的高知名度水滴巧克力的形狀，推出四色眼彩盤與唇彩，全系列品項擁有三款眼彩盤與三款慕斯唇釉。聯名眼影可愛的外包裝乍看之下簡直像巧克力零食，撕開包裝裡面竟然是巧克力形狀的眼影盤，這種反差感令人感到非常驚喜，從包裝到產品具有巧克力的味道、鬆軟的產品質地，都可讓人直接聯想到真實不同風味的巧克力。

ETUDE與HERSHEY’S KISSES聯名系列全商品包含三款眼彩盤與三款慕斯唇釉。（圖／品牌提供）

HERSHEY’S KISSES玩轉色彩四色眼彩盤推出三個色選，冷棕色調的「水滴醇情牛奶」、杏色調的「水滴杏好有你」、紅棕色調的「水滴黑可可」，彩盤中皆包含霧面、珠光、亮片三種質地，粉質細緻貼膚，色調實用百搭，無論是日常妝容或媚惑眼妝都適用。

MODEL示範HERSHEY’S KISSES玩轉色彩四色眼彩盤 #2水滴杏好有你。（圖／品牌提供）

MODEL示範HERSHEY’S KISSES玩轉色彩四色眼彩盤 #水滴黑可可。（圖／品牌提供）

巧克力慕斯唇釉推出三款，#1醇情牛奶慕斯唇釉、#2杏好有你慕斯唇釉、#3黑可可慕斯唇釉，從牛奶巧克力到黑可可的選擇，細緻的營造出MLBB妝感。豐富的色彩，讓任何肌膚色系都可以搭配好上手! 讓我們透過香甜的巧克力打造一個完美的情人節妝容。

巧克力慕斯唇釉手部試色。（邱映慈攝）

MODEL示範HERSHEY’S KISSES巧克力慕斯 #3黑可可木絲唇釉。（圖／品牌提供）

MODEL示範HERSHEY’S KISSES巧克力慕斯#1醇情牛奶慕斯唇釉。（圖／品牌提供）

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★公佈時間 ｜ 2021/2/12

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