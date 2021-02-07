台灣男星張書豪近日現身浪漫愛情電影《跟你老婆去旅行》首映記者會，他在劇中飾演3位大學同窗好友的主角之一，他選擇配戴瑞士頂級珠寶及腕錶世家伯爵的作品出席，搭配一身磚灰色西裝，展現其洗鍊但不失瀟灑的迷人風采。

發佈會上，張書豪佩戴了世家 Altiplano 系列自動上鍊超薄腕錶，這件40毫米錶徑的纖薄腕錶，於錶圈上鑲嵌了總重約1克拉的圓形明亮式切割美鑽，襯托著張書豪愈發精湛的演技和巨星氣質，搭載的伯爵製1205P自動上鍊機芯不僅厚度僅3毫米，更採以22K玫瑰金悉心打造高效能擺陀，展現了不凡的外觀更藏著非凡的內在。同時，張書豪也配戴上世家最受追捧的 Possession 系列戒指與墜鍊，點睛且不逾度的搭配，讓他在整場發佈會上舉手投足皆是風采。

電影《跟你老婆去旅行》以追愛為起點，隨時間奔逝後逐漸理解內心的渴望，而後回頭探尋，進而從中獲得療癒與寬慰的喜劇電影，不僅用詼諧的態度表述著眾人皆有一段屬於自己感情的難解習題，卻也點出了「時間」是最佳良藥的深意。

張書豪也配戴上世家最受追捧的 Possession 系列戒指與墜鍊，點睛且不逾度的搭配，讓他在整場發佈會上舉手投足皆是風采。（圖／品牌提供）

正如伯爵在經典超薄腕錶作品 Altiplano 系列上的著墨與突破，證明了「經典」不但禁得起考驗，更如時間膠囊一般，將我們心中那曾經的最美，珍藏在雋永恆常的錶面，即使指針分秒如流星般未歇地畫過錶盤，那份動容的魅力，仍未曾更迭易改。