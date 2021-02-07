UNIQLO給力新年節第二彈2/5正式開跑！首度推出破億LINE刮刮樂人人有獎與豐富來店禮，即日起至開工推出新春特惠活動，邀您穿上新衣開啟健康新日常！本次特邀戲劇男神周渝民驚喜回歸，穿上LifeWear服裝質感拜年，更集結全家大小服裝需求，推出8大必買單品，邀請消費者穿上新衣開啟健康新日常，牛轉幸福過好年。

UNIQLO近日正式宣布由台灣男星周渝民擔任全新代言人，並首度釋出由周渝民演繹的新春穿搭大片，他同時也分享了私人日常穿衣哲學，周渝民表示，最看重的就是「舒服」，「因為皮膚比較敏感，質料若不佳皮膚容易起疹子，所以像AIRism乾爽舒適的觸感，是一種穿上就會覺得好舒服的感覺。」

周渝民表示私人日常穿衣哲學中，最看重的就是「舒服」。（圖／品牌提供）

除夕過年可穿上「AIRism棉質寬版圓領T恤」，搭配「休閒輕便九分褲」，在家過年舒適又不失質感；新年走春穿上「寬版襯衫式外套」、「U AIRism棉質寬版圓領T恤」、「卡其短褲」輕鬆完成微山系穿搭；開工時可穿上「水洗工作外套」與「特級彈性Skinny Fit牛仔褲」用最帥ONE TONE牛仔打造最強開工穿搭。

周渝民示範穿搭「水洗工作外套」與「特級彈性Skinny Fit牛仔褲」，以最帥ONE TONE牛仔打造最強開工穿搭。（圖／品牌提供）

而UNIQLO最受矚目聯名新品Louvre museum UT 也在2/5重磅登場，男裝由英國知名平面設計巨擘Peter Saville打造，以「藝術與邏輯」為主題，把羅浮宮經典作品如《蒙娜麗莎》，結合藝術品館藏編號創意詮釋；女裝以「多樣性花卉」為主題，精選拉斐爾《美麗的園丁》等女性主題作品，讓藝術更貼近生活日常。