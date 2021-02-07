日本流行時尚服飾品牌 GU 以「WEAR TOKYO NOW」為精神，將於2月全新推出2大人氣話題聯名系列商品，分別是日本人氣漫畫《櫻桃小丸子》及電視劇《假面騎士》，一系列潮流單品及配件除了可以滿足多樣化時尚穿搭，穿上身的同時更可以重溫童年時光，喜歡櫻桃小丸子、可吉可吉以及假面騎士的粉絲千萬不能錯過！

2021年即將迎來日本人氣漫畫《櫻桃小丸子》35周年慶，GU 推出櫻桃子老師深受喜愛的兩大經典代表作《櫻桃小丸子》及《可吉可吉》的聯名系列。此聯名系列包含了多款女裝單品及配件，設計元素源自於《櫻桃小丸子》及《可吉可吉》中登場的角色、粉絲熟悉的漫畫封面、漫畫分鏡鏡頭，以及漫畫中出現過的名言等，以懷舊又可愛的風格展現櫻桃子老師的創作理念。

此聯名系列以女裝商品為主打，推出休閒上衣、休閒連帽上衣及多款印花T Shirt；此外，為了滿足女孩們的日常搭配需求，更有小包、托特包及襪子等配件單品，讓小丸子迷們可以一起收藏！

此外，為了迎接開播50週年，GU 將與《假面騎士》再次合作推出聯名系列！從昭和時代到令和時代新篇章，這部經典的日本人氣電視劇開播已逾半世紀，多年來陪伴許多劇迷度過童年及青春期時光，更鼓舞著一群忠實的熱血青年。此次全新聯名系列以「Elements of Legends」為主題，象徵著英雄傳奇將會不斷地傳承下去，劇中經典元素都將出現在此系列的男裝上衣中，包含百搭的寬版休閒上衣、寬版休閒連帽上衣，讓粉絲們在日常生活中也能展現對於《假面騎士》的喜愛。