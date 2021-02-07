大陸女星秦嵐以《延禧攻略》中的「富察皇后」一角紅遍亞洲，因溫柔婉約的螢幕形象受封「最美皇后」及「白月光女神」，高雅脫俗的氣質深植人心。她近期與台灣男星劉以豪一同合作新劇《平行時空遇見你》掀起不小話題，更身穿西裝短褲秀出美腿，惹火身材絲毫不輸年輕女星。

秦嵐今年41歲，是演藝圈內著名的美魔女，除了保養得宜的凍齡美貌，更有著165cm修長身材，堪稱行走的衣櫃，寫真中，只見她穿上米白色襯衫，外搭黑色緞面西裝，領口則點綴上垂墜打結，營造正式又不失性感的穿搭，下半身則驚喜搭配蛇紋皮短褲，秀出白皙美腿搶鏡，婀娜多姿的體態相當令人稱羨。

大陸女星秦嵐除了保養得宜的凍齡美貌，更有著165cm修長身材，堪稱行走的衣櫃。（圖／微博@天下星闻）

秦嵐工作室時不時就會發出劇照寵粉，先前她穿出毛衣搭配一頂小紅毛帽，減齡裝扮讓粉絲們看了直呼：「月亮眉，星星眼，秦瀟瀾你笑起來的樣子可真好看呀」、「姊姊演技好好」、「仙女就是絕」、「好喜歡秦小嵐」等。

秦嵐穿上米白色襯衫搭黑色緞面西裝，營造正式又不失性感的穿搭。（圖／微博@天下星闻）

秦嵐在2003年出演電視劇《還珠格格3》中的「陳知畫」一角引發矚目，隨後接下《又見一簾幽夢》、《楚漢傳奇》、《民初奇人傳》、《怪你過分美麗》等多部電視劇，近期則在《平行時空遇見你》中飾演一個穿越到現代的民國女演員，持續活躍在戲劇圈中。