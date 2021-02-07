24歲美國女星 Alexis Ren（艾莉西斯藍）以天使臉孔配上175cm修長身材走紅，雖然四肢纖瘦，卻有著超豐滿身材，從美胸、翹臀到緊實小蠻腰全都具備，身材比例相當完美，曾登上多本知名雜誌的封面及泳裝刊物寫真，是模特兒界的高人氣 Instagram 女神。

Alexis Ren 天生擁有一頭浪漫金髮及水汪汪棕色電眼，加上笑容燦爛被粉絲們封為「小潔西卡艾芭（Jessica Alba）」，起初她與前男友 Jay Alvarrez 靠著高顏值放閃照紅遍世界，後續兩人雖分手，她依舊會在IG上放送性感辣照圈粉，目前已吸引超過1409萬位追蹤者喜愛，每每發出寫真都能引發話題。

Alexis Ren 近日現身街頭拍火辣寫真，只見她穿上一件薄荷綠色平口內衣，下半身僅用黑色透膚絲巾遮住美臀，並在腰間打結，發揮強大穿搭功力直接當裙子穿，讓傲人的翹臀S曲線大方露出，渾圓北半球更是一覽無遺，養眼寫真一曝光就吸引超過76萬人按讚。

Alexis Ren 個性陽光大方，私下熱愛透過IG與粉絲分享生活及穿搭，先前她也曾穿出一套亮橘色印花洋裝，以雙邊在側腰挖空的設計展現水蛇腰，好身材讓網友們看了如癡如醉，紛紛狂讚：「為什麼我一直無法移開眼光」、「我的女神」、「不科學的美胸」、「超級好看啦」、「快瘋掉了超美」。