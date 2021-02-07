南韓知名女團Red Velvet的24歲成員JOY，近日在社群平台上公開一系列的穿搭照吸引目光。她除了在大冷天裡穿上俏皮可愛的超激短裙外，火辣的泳裝造型也同樣吸睛。

Red Velvet先前因隊長Irene遭到資深造型師控訴工作時「耍大牌」，對待工作人員態度不佳而遭到大批網友撻伐，使得Red Velvet接連取消近三個月的公開行程，直到去年底她們才透過所屬經紀公司SM娛樂所舉辦的跨年線上演唱會「SMTOWN」再次回歸舞台。

人氣成員JOY則是在暫停團體活動的這段期間內積極進行個人活動，並經常透過個人IG分享私人穿搭。在近日公開的照片中，只見JOY穿上黑米條紋寬版造型針織外套，搭配同色系超激短裙，坐在椅子上以各種視角對著鏡頭擺POSE，大方展現白皙又修長的美腿，配上JOY一抹紅唇與迷人笑容電暈一票粉絲，吸引超過120萬人按讚。

另外，JOY日前為慶祝IG突破千萬人追蹤，也特別曬出「福利辣照」來感謝粉絲支持，照片中她穿著一件類似肚兜造型的紅色吊帶連身泳裝搭配牛仔短褲，貼身的剪裁與側面挖空的設計，使性感鎖骨與火辣腰線一覽無遺，成功展現出少女般的俏皮與活力。

JOY擁有甜美臉蛋與167cm高䠷身材，加上超強的個人魅力，讓她出道時便受到大批粉絲喜愛，加上她經常在個人IG上分享工作與穿搭，使她人氣迅速攀升，成為各大精品指定合作的時尚寵兒，也是女性粉絲的流行指南。