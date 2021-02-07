南韓「性感小野馬」泫雅，於1/28發行第7張迷你新專輯《I'm Not Cool》後人氣再度飆升。近日積極登上音樂節目宣傳的她，日前在網路上公開一組上台前的私下拍照，火辣的穿搭令網友們看得直噴鼻血。

泫雅在2/5日時受邀登上南韓音樂節目《M countdown》的表演舞台進行新歌宣傳活動，而在上台前泫雅除了在個人IG上開起直播與粉絲分享緊張的心情外，她也接受電視台的邀請拍攝一組美照並將自拍照公開於網路上。

照片中，泫雅穿著一件玫瑰花造型吊帶上衣與粉色多層次長褲，搭配誇張的「下睫毛哭妝」及大紅唇，使整體造型個性又搶眼。但泫雅的自拍照則是由下往上的「邪惡視角」拍攝，上衣低胸的設計使她一個前傾火辣深溝一覽無遺，令網友忍不住留言「泫雅果然還是一樣辣」、「金姊身材太絕了」、「我的性感小野馬好正」再度引爆話題。

另外，泫雅在個人IG上還公開另一套雪白色的舞台造型，只見她頭戴著冬季感十足的毛帽，以精緻的妝容搭配同色系拼接短裙更顯俏麗，加上胸口透膚的網紗材質使泫雅自拍時還隱約透出深溝黑影，吸引超過41萬人按讚。

《I'm Not Cool》對於泫雅來說不僅是回歸專輯，她也首次改變唱腔，以性感的聲線嘗試R&B、電子等多種不同的曲風。在多日前曝光的其他專輯曲目中，也首次公開與男友DAWN合作的單曲《Party, Feel, Love》，意外受到網友一致好評，反轉過去大眾對於她「只有鴨子聲」的印象。