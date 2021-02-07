美國28歲饒舌歌手卡蒂·B(Cardi B)，以火辣身材與豪放的作風而聞名。近日發行全新單曲《Up》的她，在個人社群平台上公開新歌MV裡出現的「透明衣」造型，辣秀凹凸有致的身材，令網友看得直噴鼻血。

卡蒂·B私底下作風十分大膽，也經常以前衛又誇張的穿搭造型吸引網友的注意。本月5日公開全新單曲《Up》MV的她，為了幫新歌宣傳近日便在個人IG上公開多張造型側拍畫面，只見她穿著一件透視玻璃衣，雖巧妙的遮住了重要部位，火辣的葫蘆身形及誇張的腰臀曲線依然清晰可見，使照片公開後便吸引超過171萬人按讚，粉絲更忍不住留言「最愛這件」、「只有我注意到下方的裸男嗎？」、「造型太狂了」。

事實上，在單曲尚未公佈前，卡蒂·B也曾在IG上貼出一段預告短片，影片中她只穿著一件粉色胸貼與丁字褲，對著鏡子自拍並扭動著腰臀讓身上的飾品擺動，火辣尺度破表，成功引發話題使MV上線短短2天便突破千萬人次點閱觀看。

卡蒂·B出道前曾多次在網路上發表爆發性言論，以及公開自己曾做過脫衣舞孃的工作而打開知名度，IG狂吸8219萬人追蹤，後來甚至紅到演出真人秀「Love&Hip-Hop: New York」並趁勢推出專輯成功進入演藝圈，以饒舌創作女歌手的身份活躍歌壇。