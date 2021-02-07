南韓29歲知名女星NANA(林珍兒)，即將於3月份推出全新電視劇《Oh！珠仁君》備受粉絲期待。近日她也在個人社群平台上曬出一系列穿搭照，火辣的坐姿立即吸引目光。

由女團After School出身的NANA，過去曾以神似混血的精緻五官兩次入圍並獲得「全球百大美女」的第一名寶座，加上171cm的高䠷身材，使她在女團時期便獲得大眾喜愛。但自從After School裡的成員合約陸續到期後，NANA便將事業重心轉往戲劇圈發展，陸續在《Kill It》、《JUSTICE》、《出師表》等劇中演出，今年也將推出《Oh！珠仁君》及《自白》兩部作品，讓粉絲們十分期待她在劇中的表現。

NANA私底下也會透過IG與粉絲們互動，在近日的照片中，NANA穿著一件黑色連身短裙搭配同色系過膝長靴，隨興的坐在地上雙腳大開，對著鏡頭擺出各種性感又帥氣的姿勢，大方秀出火辣的「絕對領域」，隨後曬出的一組黑白濾鏡照也同樣火辣，令粉絲們看得臉紅心跳，紛紛留言「喔吼！媽媽說不能這樣坐」、「OMG！姊姊好辣」、「愛死你了」。

事實上，NANA先前便曾以火辣的造型秀出好身材。她在12/31獲獎出席「KBS演技大賞」時，紅毯上以一襲V到肚臍的亮片禮服性感現身，大方秀出曼妙的曲線與豐滿的上圍，即使因疫情需配戴口罩，仍成為全場矚目的焦點。