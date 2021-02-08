Kiwebaby演出賀歲喜劇片《男兒王》，片中變裝女王扮相風格多變，搭配MOSCHINO蛋糕裝飾西裝外套洋裝，15萬2800元；項鍊、手套為私人配件。（JOJ PHOTO攝）

原《大學生了沒》班底出身的Kiwebaby (張承喜），男兒身有著少女心，2016年參與陳宏一導演的《自畫像》成為演員後，一度迷失於掌聲中，直到今年才有第2部電影作品《男兒王》，遠赴新加坡拍攝，飾演妖嬈變裝皇后「珍珠姐」，片中造型從清純幼稚園老師，到美艷辣妹樣樣駕馭自如，與新加坡喜劇天王李國煌的搭配演出，也充滿歡笑與感動。

Kiwebaby現就讀中興大學外文系，深厚英文底子的他，也熱愛文藝創作，個人臉書經常發表塗鴉創作與散文故事，近期在集資出版短文插畫集《愛與奇異果1991》。少女心的他喜歡「小王子」，房間充滿小王子的日記本、吊飾、娃娃收藏，「小王子認為有一隻綿羊、一朵玫瑰，就能感到無比幸福快樂，就是為什麼我會這麼喜歡他的原因吧！」

私下走文藝路線的Kiwebaby，也規劃集資出版個人詩集，搭配MOSCHINO灰色平口連身褲，11萬6300元；珠寶、手套為私人配件。（JOJ PHOTO攝）

不喜歡從眾的Kiwebaby，手裡拿的是美少女戰士角色－「土星仙子」圖案的手機殼，問他為何偏愛冷門的角色？「因為知名度最低，但蘊含的能量最強，我不喜歡大家都追捧的。」Kiwebaby經歷過低潮，在過去大環境對跨性別不了解的時候，他的壓力與自我懷疑從來沒少過，而最挺他的就是媽媽，「我高中時向媽媽出櫃，給他看我荷蘭男友的照片，媽媽只是很平靜地說她早就知道了。」現在單身的他，媽媽也會幫忙介紹男友，有媒體報導甚至會剪報收藏，一點一滴讓他非常感動。

Kiwebaby透露自己有10幾年寫日記的習慣，每天密密麻麻紀錄自己的心底話，很想有一天能集結成書出版，希望被看見、被了解。「我就是個無法斷捨離的人，什麼回憶都想留下，人家流行極簡主義，我極繁主義，東西都捨不得丟棄。」

MOSCHINO牛年系列外套，4萬8800元。 （MOSCHINO提供）

拍攝MOSCHINO時裝，他也喜歡自己高冷氣質的呈現，還自備珠寶項鍊、手套手環做搭配，享受打扮的感覺，透過新片《男兒王》也希望讓觀眾更了解跨性別議題，像該片在台灣是普遍級，在新加坡卻不是，讚許台灣對性別議題的作品已頗為開放。