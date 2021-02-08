38歲大陸女星王鷗（Angel）長相出眾氣質清新，因出演古裝劇《瑯琊榜》中秦般若一角走紅，不僅以自然演技受封實力派女演員，更是演藝圈內公認的「9頭身女神」。王鷗近日登上節目《我要上春晚》，工作室更在微博上曬出後台寫真大片，展現她超強S曲線身材。

王鷗過去以《女神捕之殺手無名》、《鳳舞天下》、《偽裝者》、《瑯琊榜》為代表作品，模特兒出身的她身材比例極好，擁有170cm的高挑身材配上巴掌臉，在最新曝光的一組寫真照中，她穿上喜氣感滿分的大紅色針織連身裙，以高領緊身剪裁襯托纖瘦的身材，絕美體態一覽無遺，尤其葫蘆腰超吸睛，搭配上份量感十足的金屬圈耳環，狂噴女王氣場。

王鷗天生的時尚感加上保養得宜，目前的她已經38歲卻絲毫看不出歲月的痕跡。（圖／摘自微博@王鷗）

王鷗下半身則選穿黑色長靴，大秀白皙的膝上絕對領域，時髦的穿搭讓粉絲們看了紛紛留言大讚：「絕美寶貝」、「大美女好可愛」、「小王太美了吧」、「不得不說姐姐好絕」等。

王鷗下半身則選穿黑色長靴，大秀白皙的膝上絕對領域。（圖／摘自微博@王鷗）

除了發出性感寫真寵粉，王鷗近期更開闢新路線成為美妝部落客，推出「新年氣場全開口紅大賞」影片，她寫下「今天要把私藏的口紅和大家分享，滿滿紅色系，能讓你氣場全開的新年法寶來咯！」只見她搞笑自稱自己是「行走的口紅色板」，更在影片中大方介紹自己的愛用品及適合新年擦的口紅重點特色，廣受女性粉絲好評。