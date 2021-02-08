Qeelin的經典葫蘆造型紅瑪瑙Wulu Lace耳環，融入中國剪紙藝術，27萬2500元。 （Qeelin提供）
Qeelin的經典葫蘆造型紅瑪瑙Wulu Lace耳環，融入中國剪紙藝術，27萬2500元。 （Qeelin提供）
蕭邦珠寶獻愛心推出Happy Hearts耳環，收益部分捐贈赤子之心基金會，50萬9000元。（CHOPARD提供）
蕭邦珠寶獻愛心推出Happy Hearts耳環，收益部分捐贈赤子之心基金會，50萬9000元。（CHOPARD提供）
海瑞溫斯頓在年節主打Diamond Loop系列珠寶，水滴型紅寶石構成花朵圖案，44萬元。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓在年節主打Diamond Loop系列珠寶，水滴型紅寶石構成花朵圖案，44萬元。（Harry Winston提供）
MIKIMOTO在中國生肖牛年主打一款可愛版的牛年珍珠胸針，1 萬6000元。
MIKIMOTO在中國生肖牛年主打一款可愛版的牛年珍珠胸針，1 萬6000元。
寶詩龍Quatre Red系列指環，白金、黃金、高精密紅色陶瓷鑲嵌25顆圓鑽，約30萬元。（BOUCHERON提供）
寶詩龍Quatre Red系列指環，白金、黃金、高精密紅色陶瓷鑲嵌25顆圓鑽，約30萬元。（BOUCHERON提供）
De Beers Enchanted Lotus玫瑰金紅玉髓鑽石項鍊，10萬1000 元。（De Beers提供）
De Beers Enchanted Lotus玫瑰金紅玉髓鑽石項鍊，10萬1000 元。（De Beers提供）
周大福在中國年主打牛年「金牛送福」為主題的金飾和黃金擺件，生肖金飾9900元起。（周大福提供）
周大福在中國年主打牛年「金牛送福」為主題的金飾和黃金擺件，生肖金飾9900元起。（周大福提供）
鎮金店於年節推出十二生肖「祈願Cutie」黃金吊墜，每件1萬3600元起。（Just Gold提供）
鎮金店於年節推出十二生肖「祈願Cutie」黃金吊墜，每件1萬3600元起。（Just Gold提供）

★蕭邦

蕭邦（CHOPARD）珠寶在年節與品牌摯友Natalia Vodianova的赤子之心基金會（Naked Heart Foundation）合作，主打一款Happy Hearts系列愛心耳環，公平採礦認證的18K玫瑰金飾以粉色珍珠母貝與鑽石的愛心，顆顆愛心展現柔美優雅氣息，並將小愛化為大愛，銷售所得的部分收益將捐贈基金會，用於關懷特殊兒童。

★Harry Winston

海瑞溫斯頓（Harry Winston）在年節主打Diamond Loop系列珠寶，以溫斯頓先生最愛的水滴型鑽石切割為靈感，將水滴型切割的紅寶石或黃色剛玉組成美麗的花朵，構成迷人的圖案，其中喜氣的紅寶石猶如漂浮在鑽石之中，別具巧思，系列珠寶包括鍊墜、耳環、戒指等。

★MIKIMOTO

MIKIMOTO在中國生肖牛年主打一款可愛版的牛年珍珠胸針，可愛乳牛的脖子繫著一顆日本Akoya珍珠牛鈴，圓滾滾的銀身鍍黑銠成為乳牛斑紋，經典細膩的金雕工藝繪出牛身上的毛草，精巧又不失童趣。台灣限量30只，採預約販售。

★DE BEERS

De BEERS年節主打Enchanted Lotus蓮花系列珠寶，以晨光下的蓮花為靈感，象徵大地復甦和新生的力量，也有迎接新年的美好意境，蓮花系列珠寶特別選用象徵平安吉祥的紅玉髓為主石，鑲嵌在玫瑰金上，紅玉髓鑽石圓牌項鍊和戒指佩戴在頸間與指尖，猶如隨身佩戴的幸運符，既時尚又能護佑平安之意。

★BOUCHERON

寶詩龍（BOUCHERON）的經典Quatre系列珠寶在年節推出充滿喜氣的新款式，Quatre珠寶可自行選用不同金質、彩寶與鑽石混搭，展現自我品味，完美詮釋自由和創意的品牌精神，其中年節主打的QuatreRed系列戒指與項鍊，項鍊可化為領帶、長鍊或短鍊，展現千變萬化的時尚風情，戒指則以高精密紅色陶瓷鑲嵌圓鑽，更添奢華。

★ Qeelin

Qeelin的經典葫蘆造型Wulu Lace珠寶，在中國年主打紅瑪瑙系列，融入中國傳統剪紙藝術，並以現代手法重新詮釋，葫蘆以

18K玫瑰金和鑽石勾勒輪廓，紅瑪瑙剪裁出華麗的圖案，打造充滿中國美學的的當代瑰寶，傳遞了喜慶吉祥的寓意。

★周大福

歡慶中國年節，象徵財富的黃金自是不可缺少的配件，周大福珠寶在中國年主打牛年「金牛送福」為主題的金飾和黃金擺件，可隨身佩戴，也可當作理財投資，為因應金價上揚，周大福推出迷小Q版價格親民容易入手的金飾，如幸運星Q版牛年黃金吊墜9900元起，是不錯的選擇。

★Just Gold

鎮金店（Just Gold）於年節推出十二生肖「祈願Cutie」黃金吊墜，12款可愛Q版生肖金飾十分討喜，既可祈福帶來美好祝願，也有迎接萬象更新的意義，不僅可以佩戴、傳家，更可當作投資理財的工具，售價1萬3600元起，價格親民容易入手。

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#年節 #珠寶 #鑽石 #主打 #系列珠寶