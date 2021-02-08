Qeelin的經典葫蘆造型紅瑪瑙Wulu Lace耳環，融入中國剪紙藝術，27萬2500元。 （Qeelin提供）

蕭邦珠寶獻愛心推出Happy Hearts耳環，收益部分捐贈赤子之心基金會，50萬9000元。（CHOPARD提供）

海瑞溫斯頓在年節主打Diamond Loop系列珠寶，水滴型紅寶石構成花朵圖案，44萬元。（Harry Winston提供）

MIKIMOTO在中國生肖牛年主打一款可愛版的牛年珍珠胸針，1 萬6000元。

寶詩龍Quatre Red系列指環，白金、黃金、高精密紅色陶瓷鑲嵌25顆圓鑽，約30萬元。（BOUCHERON提供）

De Beers Enchanted Lotus玫瑰金紅玉髓鑽石項鍊，10萬1000 元。（De Beers提供）

周大福在中國年主打牛年「金牛送福」為主題的金飾和黃金擺件，生肖金飾9900元起。（周大福提供）

鎮金店於年節推出十二生肖「祈願Cutie」黃金吊墜，每件1萬3600元起。（Just Gold提供）

★蕭邦

蕭邦（CHOPARD）珠寶在年節與品牌摯友Natalia Vodianova的赤子之心基金會（Naked Heart Foundation）合作，主打一款Happy Hearts系列愛心耳環，公平採礦認證的18K玫瑰金飾以粉色珍珠母貝與鑽石的愛心，顆顆愛心展現柔美優雅氣息，並將小愛化為大愛，銷售所得的部分收益將捐贈基金會，用於關懷特殊兒童。

★Harry Winston

海瑞溫斯頓（Harry Winston）在年節主打Diamond Loop系列珠寶，以溫斯頓先生最愛的水滴型鑽石切割為靈感，將水滴型切割的紅寶石或黃色剛玉組成美麗的花朵，構成迷人的圖案，其中喜氣的紅寶石猶如漂浮在鑽石之中，別具巧思，系列珠寶包括鍊墜、耳環、戒指等。

★MIKIMOTO

MIKIMOTO在中國生肖牛年主打一款可愛版的牛年珍珠胸針，可愛乳牛的脖子繫著一顆日本Akoya珍珠牛鈴，圓滾滾的銀身鍍黑銠成為乳牛斑紋，經典細膩的金雕工藝繪出牛身上的毛草，精巧又不失童趣。台灣限量30只，採預約販售。

★DE BEERS

De BEERS年節主打Enchanted Lotus蓮花系列珠寶，以晨光下的蓮花為靈感，象徵大地復甦和新生的力量，也有迎接新年的美好意境，蓮花系列珠寶特別選用象徵平安吉祥的紅玉髓為主石，鑲嵌在玫瑰金上，紅玉髓鑽石圓牌項鍊和戒指佩戴在頸間與指尖，猶如隨身佩戴的幸運符，既時尚又能護佑平安之意。

★BOUCHERON

寶詩龍（BOUCHERON）的經典Quatre系列珠寶在年節推出充滿喜氣的新款式，Quatre珠寶可自行選用不同金質、彩寶與鑽石混搭，展現自我品味，完美詮釋自由和創意的品牌精神，其中年節主打的QuatreRed系列戒指與項鍊，項鍊可化為領帶、長鍊或短鍊，展現千變萬化的時尚風情，戒指則以高精密紅色陶瓷鑲嵌圓鑽，更添奢華。

★ Qeelin

Qeelin的經典葫蘆造型Wulu Lace珠寶，在中國年主打紅瑪瑙系列，融入中國傳統剪紙藝術，並以現代手法重新詮釋，葫蘆以

18K玫瑰金和鑽石勾勒輪廓，紅瑪瑙剪裁出華麗的圖案，打造充滿中國美學的的當代瑰寶，傳遞了喜慶吉祥的寓意。

★周大福

歡慶中國年節，象徵財富的黃金自是不可缺少的配件，周大福珠寶在中國年主打牛年「金牛送福」為主題的金飾和黃金擺件，可隨身佩戴，也可當作理財投資，為因應金價上揚，周大福推出迷小Q版價格親民容易入手的金飾，如幸運星Q版牛年黃金吊墜9900元起，是不錯的選擇。

★Just Gold

鎮金店（Just Gold）於年節推出十二生肖「祈願Cutie」黃金吊墜，12款可愛Q版生肖金飾十分討喜，既可祈福帶來美好祝願，也有迎接萬象更新的意義，不僅可以佩戴、傳家，更可當作投資理財的工具，售價1萬3600元起，價格親民容易入手。