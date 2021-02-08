有「長腿妖精」之稱的南韓30歲知名女星李聖經，以一雙水靈大眼與大長腿聞名，近日接下許多廣告及活動代言的她，在個人社群平台上曬出工作側拍，火辣的纖細長腿再度引起網友的目光。

李聖經過去曾以模特兒的身份剛出道，憑著甜美臉蛋、175cm高䠷身材在伸展台上發光發熱，轉戰演藝圈後再憑著自然的演技成功轉型並獲得好評，之前還曾為了拍攝電視劇《女王之花》特別來台，騎著摩托車穿梭在高雄的大街小巷，讓她圈入大批台灣粉絲，後來陸續演出《舉重妖精金福珠》、《浪漫醫生金師傅2》也創下不錯的收視率，讓她在2020年ㄧ連在「Asia Artist Awards」、「Asia Model Awards」及「SBS演技大賞」頒獎典禮上拿下多項演技大獎，躍升為一線女星。

李聖經的高人氣也為她帶來不少廣告代言，近期疑似接下新代言的她，在個人IG上曬出一張工作側拍，只見她穿著服飾品牌FRONTROW所推出的小香風粉色格紋毛呢連身短裙，側坐在白色皮革椅上望向遠方，由下往上的「邪惡視角」拍攝，使原本就纖細的美腿看起來更加修長，吸引超過93萬人按讚，粉絲們看了紛紛留言「這雙腿太絕了」、「我老婆再一次美哭我」、「腿精姊姊請嫁給我」。

另外，李聖經不久前也曾為了幫知名品牌Daniel Wellington為其飾品「ELAN UNITY」玫瑰金系列首飾做宣傳，特別在IG上曬出一組自拍照，雖照片中她僅以乾淨的妝容及白色的襯衫入鏡，但白皙的肌膚與迷濛的表情還是讓她自帶仙氣電暈一票粉絲。