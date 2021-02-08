寶璣在年節推出Reine de Naples心願仕女鑽表，148萬7000元。（Breguet提供）

海瑞溫斯頓在年節主打Premier系列Kaleidoscope萬花筒腕表，133萬元。（HARRY WINSTON提供）

FRANCK MULLER V32 Vanguard Lady白K金鑽表，87萬元。（ FRANCK MULLER提供）

寶珀表Villeret日期女表，將秒針化成愛神的箭，71萬6000元。（Blancpain提供）

SWATCH在過年期間推出大紅色的腕表，十分喜氣，3150元。（SWATCH提供）

G-SHOCK將好運吉祥物達摩融入表盤設計當中，4900元。（G-SHOCK提供）

過新年，隨身佩戴象徵喜氣的紅色腕表可帶來好運氣，不論拜年、走春、買樂透彩券皆合宜，尤其腕表分分秒秒不停運轉，也有「時來運轉」的意義，以紅色腕表搭配拜年裝，更添年節喜氣。

★寶璣

寶璣（Breguet）在洋溢喜氣的中國年推出一款Reine de Naples心願仕女鑽表，鵝蛋型的表盤曲線玲瓏討喜，柔美動人，玫瑰金表殼鑲上128顆璀璨鑽石，更顯光彩奪目，最特別的是愛心形狀的分針，前端有一顆纖細的紅心，小巧迷人，表盤中央視窗顯示12 小時，增加易讀性，全球限量28只，已有一只在台售出。

★HARRY WINSTON

海瑞溫斯頓在年節主打Premier系列Kaleidoscope萬花筒腕表，珍珠母貝的表盤上珍稀彩色寶石拼貼成萬花筒般繽紛五彩的圖案，藍色、洋紅色、橙色、黃色等寶石以高超的鑲嵌工藝巧妙融合，充滿歡樂愉悅的氣氛，更能呼應年節的喜氣。

★蕭邦（CHOPARD）

心型的表盤充滿浪漫女人味，表圈鑲滿一圈璀璨鑽石，表冠鑲有大顆美鑽，是一款結合製表技術與珠寶鑲嵌工藝的完美作品，設計風格帶有70年代的浪漫風情，並巧妙融入蕭邦的經典愛心時尚元素，表殼是以符合倫理道德標準的18K玫瑰金打造，再搭酒紅色皮革表帶，既浪漫又喜氣。

★寶珀表（Blancpain）

寶珀表（Blancpain）自2001年以來每年的情人節都會推出一款女表，今年也不例外，推出一只Villeret日期女表，將秒針化成一枝愛神的箭，輕輕滑過白色的珍珠母貝的表盤，指針的箭尖上有顆紅色愛心，代表著愛神丘比特時時刻刻的眷刻，讓愛情永遠運行、絕不停止，再搭配紅咚咚的鱷魚皮表帶，頗有年節的氣息，限量28只。

★FRANCK MULLER

FRANCK MULLER酒桶造型表殼的Vanguard腕表向來深受藏家的喜愛，今年品牌在年節期間主打一款Vanguard Lady鑽表，以熱情的紅色賦予這款女表活力十足的魅力，Cintree Curvex的完美線條，更添柔美女人味，再飾以大紅色的數字時標、大紅色的鱷魚皮表帶，十分嫵媚動人。

★SWATCH

充滿年輕文青感與藝文氣息的SWATCH以大紅色詮釋中國年腕表，整支腕表從表盤、表殼到表帶都是大紅色，紅咚咚地超喜氣，是款很有個性的腕表，最特別的亮點是在星期盤上的愛心，從星期一到星期六愛心會漸漸癒合，讓人忍俊不住，既是一款年節腕表，同時也是情人節的趣味腕表。

★G-SHOCK

G-SHOCK以日本好運吉祥物達摩（Daruma）為靈感，將達摩融入表盤的設計當中，達摩在日本象徵了「堅毅幸運」，將被拿來當作居家擺飾或祈福之用，鐵罐包裝外盒則是與日本東京流行品牌

BlackEyePatch合作設計，全系列皆在日本生產製造，。