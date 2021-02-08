日本38歲性感女星熊田曜子，以「最強美乳人妻」的封號持續活躍日本演藝界，即使已結婚並生下3子也絲毫不影響性感女神的地位。近日接下知名內衣品代言的她，在個人社群平台上曬出絕美代言照及側拍影片，秀出火辣好身材。

熊田曜子2002年以寫真女星出道後，憑著美艷的外貌及36G的傲人上圍橫掃寫真界，陸續推出多本寫真集都創下不錯的銷售紀錄，因此有了「史上最強的美乳」的封號。後來她還開始登上綜藝節目擔任嘉賓以及固定班底，並開設YouTube頻道分享私下生活，除了大方公開寫真側拍畫面大秀凹凸有致的身材外，也經常以素顏的形式分享皮膚及身材的保養祕訣，使她在網路上的人氣居高不下，IG吸引超過30萬人追蹤。

熊田曜子日前接下日本知名內衣品牌PEACH JOHN的代言，並率先在個人IG上公開最新形象照，照片中她只穿著粉膚色蕾絲內衣褲，半倒臥在黑色布幕上，大膽秀出豐滿的上圍曲線與精實的腹肌線條，對著鏡頭露出迷濛的眼神，令網友看得直噴鼻血。

近日，熊田曜子再度公開當日拍攝時的側拍影片，只見她坐在地上專業的擺出各種專業的姿勢，電腦上「零修圖」的照片中，也秀出熊田曜子零贅肉的極致身材，讓網友看了忍不住大讚「果然是最辣人妻」、「這身材看不出來生過3個小孩」、「最喜歡這種自然的笑容與身材」成功引發話題。