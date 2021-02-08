圖二：TPEFW 台北時裝周設計師選品店特邀花藝團隊「巧偶花藝·設計」，投過植物和服裝回答永續命題。（臺北時裝周提供）

疫情關係時裝周多以線上的形式呈現，台灣因疫情控制得當，正在準備中的2021年秋冬季的台北時裝週備受國際時尚產業關注，為讓台灣消費者可更深入了解設計師品牌，也為完整呈現台灣設計魅力，特別於BELLLAVTA寶麗廣塲開設「TPEFW臺北時裝週選品店」。

此次選品店邀請參與臺北時裝周AW21兩單元「永續時尚開展」、「品排秀」共50家台灣設計師品牌，如 ＃DAMUR、ALLENKO3他者、Dleet李倍、DYCTEAM、GIOIA、PAN、INF、STACIA JEWELRY、LESIS、Sayami、Modigliani、MIX GENE、ONE N ONLY、AGARIC GARDEN等，其中包括鞋履、飾品、男女裝、訂製服品牌 。即日起至3月31日至店上參觀打卡即贈台北時裝週限定收納袋，消費滿額也有多項禮品，另外也將不定期舉行行設計師見面會、主題講座、體驗式workshop等多樣活動。