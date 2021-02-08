大陸34歲知名女星楊冪，以甜美臉蛋與凹凸有致的身材而聞名，加上自然又細膩的演技讓她出道多年工作邀約不間斷。近日她首次登上知名雜誌《GQ》的封面，並以另類的復古運動風變換多種造型，火辣的身材也一併呈現。

楊冪出道多年，憑著亮麗的外貌多次登上女性雜誌封面，但這次她成功解鎖，首次擔任男性時尚雜誌《智族GQ》的3月號封面人物。在公開的照片中，楊冪以復古的波浪捲造型與泡泡襪，搭配紫色、紅色等亮眼又突兀的緊身瑜珈褲及運動衣現身。

最受到網友注意的除了紅色短版外套內搭黑色中空馬甲衣造型外，粉色的貼身針織短裙也相當吸睛，腰部挖空的剪裁與超短裙襬的設計使楊冪纖細蠻腰與大長腿一覽無遺，加上精緻的妝容與冷艷的表情，成功演繹「反派女人」的封面主題，電暈一票網友，紛紛留言「冪姐太帥了」、「恭喜時尚女王解鎖男雜」、「又酷又拽，我愛了」、「好看死了」。

楊冪過去曾以童星身份出道，2006年憑著電視劇《神鵰俠侶》中的「郭襄」一角打開知名度，陸續在《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《仙劍奇俠傳三》、《三生三世十里桃花》、《扶搖》、《小時代》等多部電視劇及系列電影中演出，奠定「陸劇女王」的地位，即使先前曾與香港男星劉愷威有過一段婚姻並生下一女，依然靠著正面積極的態度持續在演藝圈中發光發熱。