南韓知名女星韓藝瑟擁有精緻五官與火辣曲線，即使已39歲外貌卻絲毫看不出年紀，因此有「童顏芭比」、「芭比女神」等封號。近日韓藝瑟接下內衣品牌代言，並在個人社群平台上率先曬出火辣形象照，受到網友一致讚賞。

韓藝瑟日前在個人IG上，一早就PO文表示「早安！舒服的一天即將開始，我也成為BODYGUARD的新模特兒」，照片中她以精緻的妝容搭配一件吊帶圖騰洋裝展現女神霸氣，而領口深V的設計與合身的剪裁，將她凹凸有致的好身材完美呈現，吸引超過5萬人按讚。

另外，韓藝瑟在多日前也曾透過IG曬出外出時的穿搭，只見她同樣化著精緻的眼妝與一抹大紅唇，身上穿著黑色絨布洋裝對著鏡頭前傾自拍，而超低胸的U字領口，使她火辣深溝立刻乍現，即使在貼文中要粉絲注意她誇張的愛心耳環，網友的焦點卻還是集中在她傲人的曲線上，忍不住暴動留言「到底要如何讓人專心呢？」、「姊姊臉太美了讓人無法關心耳環」、「妳的耳環代表我的心」成功引發話題。

韓藝瑟出道時，便憑著高䠷身材與出色外貌在選美比賽「Super Model」中脫穎而出，進入演藝圈後陸續在《九尾狐外傳》、《幻想情侶》、《美女的誕生》等劇演出，自然又精湛的演技獲得觀眾青睞，加上親切不做作的美式作派，以及「高衣Q」的穿搭風格，讓她經營IG及YouTube頻道後迅速在網路竄紅，IG吸引超過207萬名粉絲追蹤。