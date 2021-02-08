今年新年不能出國，百貨業者就特別為消費者帶來不一樣的驚喜，在春節期間帶來充滿新鮮感的快閃店，像是北部的Global Mall及統一時代百貨台北店，了解到不少民眾都想念出國到日本的日子，今年特別就帶來日系快閃，而中、南部的廣三SOGO及漢神百貨也帶來了不少美食限量快閃，讓大家去拜年前也能買到特別的伴手禮。

Global Mall新北中和店在3月1日前帶來了來自日本福岡的超人氣法式吐司Ivorish快閃店；庫克太太法式吐司。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店今年特別在3月1日前帶來了來自日本福岡的超人氣法式吐司Ivorish快閃店，不用飛到日本也能嚐到最道地的口味，其主打各種鹹甜口味的法式吐司，品牌更特別推出了經典原味法式吐司、「庫克太太法式吐司」等口味以外，大年初一（12日）起還將會有獨家的「烏龍珍珠奶茶法式吐司」。

統一時代百貨台北店則獨家特別於16日前，祭出由日本東北津軽地區市役所，為了感謝台灣在10年前311地震所提供的援助，所特別推出了「津軽感謝祭」。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店則特別於16日前，祭出由日本東北津軽地區市役所為了感謝台灣在10年前311地震所提供的援助，更了解台灣民眾無法到青森、津軽當地旅遊的心情，因此特別將200隻當地祭典名物「金魚睡魔」空運來台佈展，搭配津軽鐵路沿線的吃喝玩樂體驗，帶來了逾40項當地人氣物名物在現場販售，大年初一至五凡前50名打卡即送蜜富士蘋果，另天天憑滿500元發票即可參加浴衣打卡體驗，情人節當天還有日本舞繞館演出、現場的津軽三味線聲樂表現。

廣三SOGO在21日前推出丹丰本舖新春禮盒，原價930元，特價850元。（廣三SOGO提供）

台中的廣三SOGO則帶來了多項台灣人氣排隊名物快閃，像21日前有主打專業、天然、無添加食物的丹丰本舖，28日前還有西螺麻糬大王程文照、茶製品的阿華師、金磚鳳梨酥及瑪莎拉手工餅舖等，各快閃店均享限時優惠；而高雄的漢神巨蛋則於28日前帶來了高雄獨家的Douxteel x Chocolat R.快閃店，主打職人選擇全球不同來源的頂級莊園巧克力所做的甜點，更是首度跨界HANS CHIU台灣茶香氛品牌

廣三SOGO在28日前推出金磚鳳梨酥，28日前享新春綜合禮盒優惠，原價380元起，現特價342元起。（廣三SOGO提供）