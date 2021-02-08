農曆春節將至，情人節也即將到來，各家美妝品牌在這個時間點紛紛推出初春限量彩妝，NARS、M‧A‧C、LUNASOL、植村秀、too cool for school本次推出的唇彩新品尤其值得注目，無論是霧面或水光感唇彩的擁護者，都能從本次的新品中找到最愛的那款唇彩。

▍1.NARS時尚謬思柔霧惹火唇膏

2021年，NARS 推出全新限量時尚謬思柔霧惹火唇膏，劃時代細緻柔霧質地，強烈建議一定要擦上嘴唇感受這款唇膏，因為無論是畫在手上、或看網路圖，都無法想像到他擦在唇上會這麼美！

MODEL示範時尚謬思柔霧惹火唇膏 #SYLVIE柔霧玫瑰盛宴。（邱映慈攝）

MODEL示範時尚謬思柔霧惹火唇膏 #BERENICE惹火巴黎紅。（邱映慈攝）

時尚謬思柔霧惹火唇膏管身設計由霧黑色的金屬外殼躍身變成法式性感紅管，與磁吸式設計搭配NARS的品牌 LOGO，並印上幸運之草、夢境彩蝶、午夜星空、永恆的愛印花，經典與時尚雙重結合，展現法式時髦氣息。

時尚謬思柔霧惹火唇膏外包裝為金屬紅管。（邱映慈攝）

#BERENICE惹火巴黎紅、#SYLVIE柔霧玫瑰盛宴手部試色，這款唇膏質地非常滑順，上唇後可呈現水彩暈染般的絕美妝感。（邱映慈攝）

▍2.M‧A‧C春夜櫻限量彩妝系列唇彩

M·A·C在今年春天推出春夜櫻限量彩妝系列，唇彩部分包含春夜櫻-時尚專業唇膏、春夜櫻-水漾果凍潤唇膏兩款新品；鐵粉們期待的限量子彈這次換上神秘酷黑時髦夜櫻外殼，從活力珊瑚Bloombox、櫻花粉色Dramarama到夜襲神秘紅Moody Bloom，三款新色任你一抹成為春日夜中最耀眼；水漾果凍潤唇膏四款色選含限量新色與暢銷明星色，單擦就有好氣色，豐滿零唇紋的飽滿唇瓣超Juicy！

春夜櫻-水漾果凍潤唇膏。（邱映慈攝）

春夜櫻-時尚專業唇膏，即M‧A‧C明星商品子彈唇膏。（邱映慈攝）

春夜櫻-時尚專業唇膏疊擦春夜櫻-水漾果凍潤唇膏。（邱映慈攝）

MODEL示範春夜櫻-水漾果凍潤唇膏，能打造自然氣色感。（邱映慈攝）

本系列限量彩妝中的春夜櫻-超激光腮紅也非常值得入手，M·A·C鐵粉們愛不釋手的絕美蘋果肌偏光腮紅，以近年彩妝控最愛的人氣色選限定登場。不僅能作為腮紅，偏光色調更能加強五官立體度，是彩妝迷絕對該手刀搶的神品。

春夜櫻-超激光腮紅 #LOOK DON’T TOUCH 神秘春櫻。（邱映慈攝）

春夜櫻-超激光腮紅也可以當做眼影來點綴眼妝。（邱映慈攝）

▍3.LUNASOL春妝心跳紅3色唇膏

LUNASOL首次推出情人節唇膏，紅色的管身其實也非常適合農曆新年使用，顏色水潤不卡紋，塗抹時可感受到柔軟質地且驚豔色澤，顏色可濃可淡，過年期間在家想打造自然好氣色也很適合使用。

LUNASOL 2021春妝心跳紅3色唇膏。（邱映慈攝）

MODEL以#EX08 Hug打底，再疊擦#EX06 Heartbeat。（邱映慈攝）

#EX08 Hug、#EX06 Heartbeat兩色疊擦的妝效非常美。（邱映慈攝）

2021春妝以植物、花卉為色彩靈感，除了唇彩還推出晶巧霓光眼彩盒、晶巧柔膚修容餅、晶巧凝色指采，全系列色系洋溢浪漫、淡雅的風格，以「穿透感」的花草春色如水彩暈染在肌膚上，溫柔的色彩也非常適合彩妝新手使用。

LUNASOL本次除了唇彩還推出晶巧霓光眼彩盒、晶巧柔膚修容餅、晶巧凝色指采。（邱映慈攝）

LUNASOL晶巧霓光眼彩盒 #12 Breezy Herb，帶有透明感的紫丁香色調。（邱映慈攝）

LUNASOL晶巧柔膚修容餅。（邱映慈攝）

▍4.植村秀無色限唇釉

植村秀全新推出無色限柔霧唇釉、無色限水光唇釉系列，獨特的五角刷頭，精準描繪、自然刷出漸層時尚霧唇；漸層黑色霧面及亮面搭配俐落方形管身，光拿著就覺得時尚到不行！

植村秀全新推出無色限柔霧唇釉、無色限水光唇釉系列。（邱映慈攝）

號稱最滑順的柔霧唇釉，獨家的「瞬霧色科技」，讓唇彩滑順飽和的完美發色，唇況再差都能輕鬆上色，霧的好看更持久。另外一款更是搶攻最Q嫩的水光唇釉，透過「蜂巢定色科技」，填補唇紋打造嘟翹舒肥唇。小紅書上幾款熱門狂推色號BR01、BG04、OR01、RD04、BG01、BG03更像是為亞洲肌膚特調時尚顯白最推色號，奶咖粉棕、楓糖拿鐵還是豆沙杏仁，讓你隨心所欲選擇出最適合自己的春天顯白嫩唇！

MODEL示範植村秀無色限柔霧唇釉 #RD04。（邱映慈攝）

MODEL示範植村秀無色限水光唇釉 #BG01。（邱映慈攝）

▍5.too cool for school 緋紅迷情系列唇彩

TAG緋紅迷情絲絨唇釉共推出5色，高飽和霧面紋理，仿佛直接將口红碾碎一般，彷彿高級絨布的柔焦唇，持久不掉色，打造完美性感唇妝。

too cool for school 緋紅迷情系列TAG緋紅迷情絲絨唇釉。（圖／品牌提供）

too cool for school 緋紅迷情系列TAG緋紅迷情絲絨唇釉手部試色。（邱映慈攝）

同系列眼影盤也非常值得推薦，色彩介於紅色及粉色間的微紅情調，完成時尚慵懶的日常眼妝。微粉的細密粒子感，演繹出柔和而不呆版的亮色，均勻散發隱約光彩的高彩色珠光；超貼合的Glow Melting天鵝絨質地華麗亮片珠光不飛散，可長時間表現細膩滋潤的光感。

緋紅迷情系列眼影盤。（圖／品牌提供）

緋紅迷情系列眼影盤手部試色。（邱映慈攝）