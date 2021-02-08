日本女團AKB48前成員小嶋陽菜，近日在個人YouTube頻道上大方分享私下穿搭，對著鏡頭直接更換多套造型，秀出前凸後翹的身材曲線吸引網友的目光。

小嶋陽菜擁有天使臉孔、甜美嗓音，自AKB48創團以來即為核心成員之一，加上她曾陸續推出4本性感寫真集，大方展現D罩杯火辣身材，成為男性粉絲們的性感女神，也因此被媒體封為「日本第一美胸」，人氣直衝天際。但2017年從AKB48畢業後，她除了轉向模特兒圈發展外，也積極更新IG照片並開設YouTube頻道「HARUNA KOJIMA's cat nap」，與粉絲們分享生活及穿搭技巧，受到大批女粉絲的喜愛。

小嶋陽菜日前更新YouTube影片，為網友們示範冬天的一系列穿搭，只見她穿著黑色低胸吊帶背心搭配同色系小褲，直接在鏡頭前大膽更衣並擺出各種撩人的性感姿勢，彎腰時還不時秀出傲人的上圍曲線與白皙美腿，令網友們大噴鼻血，直呼「身材太絕了」、「可愛又性感的美女」、「喜歡這種身材，不胖也不會太瘦」。

另外，近日網路上也公開一組由小嶋陽菜代言的性感形象照及影片，照片中她穿著該品牌所推出的居家服，拿著紅色造型氣球對著鏡頭隨興擺出俏皮又慵懶的姿勢與放電的眼神，再度電暈一票粉絲，吸引超過上千人觀看按讚。