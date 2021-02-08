春節連假即將到來，不少民眾已約好親朋好友要到家中圍爐、歡聚或返鄉出遊，全家便利商店即起結合線上線下，陸續推出全家Café、私品茶、飲料零食等優惠活動，春節期間宅在家也能吃好吃滿。

從2月10日小年夜到2月12日初一期間，全家APP隨買跨店取推出全家Café大杯經典美式36杯888元，及全家Café大杯經典拿鐵28杯888元，相當於55折起，於2月10日至2月16日期間內，只要兌換7杯以上即可參加抽獎，有機會獲得單月份單品拿鐵30杯（10名）、全家點數88888點（20名）。此外，過年若想添新裝，2月10日至2月23日，凡至全家店舖購買全家Café任一杯，即可獲得日系眼鏡品牌JINS 300元購物金。

全家私品茶同步祭出優惠，2月10日至2月23日推出私品茶均一價活動，凡會員至店舖購買私品茶系列指定商品，享有29、39、49元均一價。