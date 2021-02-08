由韓國創作才女IU代言的韓國醫美品牌CNP，因其專業醫師群團隊所打造的高效配方，在台推出後便受到消費者好評，終於在今年1月拓展通路進駐康是美，讓消費者購買更便利。另也因應進駐康是美，推出康是美限定販售的「小農高效保養系列」，將自然草本萃取搭配專業調配，打造出最速效溫和的保養配方。

小農高效保養系列嚴選英國愛丁堡清淨農場中所栽培「慢草本配方」，包含薰衣草、金盞花、鼠尾草、蓍草，透過CNP專業技術冷凝萃取，打造出高效健康活力肌；配方健康，為了肌膚及環境著想，不添加動物性原料、礦物油、合成色素、合成香料與苯氧乙醇等；以肌膚專家所累積的專業技術力，搭配清淨地區的大自然能量，打造出專屬於CNP的獨家美肌黑科技，難怪連IU也是CNP的愛用者。

CNP小農高效系列。（圖／品牌提供）

最不能錯過的明星商品便是「CNP小農橄欖油全效潔面膏」，能乾淨卸除彩妝及髒污的絲絨質地潔面膏，具有強大清潔力，連濃妝也能徹底清潔；乾肌則推薦「CNP小農大麻籽油滋養精華液」，富含純淨草本能量和大麻籽油，能替粗糙肌膚集中補充營養水潤，清爽不黏膩質地，打造充滿活力及光澤的細緻膚觸。

習慣於保養最後步驟加上乳霜的人，則可以入手「CNP小農積雪草修護保濕霜」，添加高效修護積雪草萃取，能強化肌膚防禦力並深度補水，使脆弱肌膚重返健康肌膚屏障；害怕霜狀保養品有油膩感，也可以選擇「CNP小農蘆薈舒緩水凝霜」，添加具有高效舒緩效果的費拉蘆薈葉萃取及複方草本成分，能迅速撫平肌膚躁動及補充水份，形成強健水份膜，長效持久保濕且肌表清爽。

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得CNP小農高效系列禮盒*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/2/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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