34歲大陸女星宋茜（Victoria）擁有天使臉蛋及168cm修長身材，去年因演出偶像劇《下ㄧ站是幸福》中的「孫藝荷」一角人氣再度上漲。她近日亮相湖南衛視春晚，驚喜換上一套高開衩拖尾裙化身「人間維納斯」，展現溫婉迷人的氣質，乾淨純淨的穿搭風格令粉絲們看了心動不已。

宋茜過去曾以女團f(x)隊長身份在韓國出道，自2019年與SM娛樂合約到期後便不再續約，全心將事業重心回歸大陸發展，一連接下《下一站是幸福》、《他其實沒有那麼愛你》、《八月未央》、《陌生的戀人》、《風起洛陽》等多部電視劇，溫柔優雅形象頗受廣大男女粉絲喜愛。

在春晚舞台上，宋茜身著 RAISA VANESSA 維納斯月光裙亮相，以不規則裙擺荷葉邊，搭配裙擺前短後長的剪裁，打造華麗的舞台穿搭，雙邊的吊帶點綴上金色鈕扣，襯托出白皙骨感的天鵝頸及八字曼妙腰身，搭配上 Jimmy Choo LOVE 經典白色高跟鞋，以甜蜜模樣訴說無限浪漫遐想。

34歲大陸女星宋茜（Victoria）擁有天使臉蛋及168cm修長身材，去年因演出偶像劇《下ㄧ站是幸福》中的「孫藝荷」一角人氣再度上漲。（圖／摘自微博@宋茜工作室）

在舞台表演時，宋茜更與戲劇男神張翰合作，以甜美嗓音對唱《世間美好與你環環相扣》一曲，合體畫面讓粉絲們看了紛紛留言大讚：「茜茜子的絕美舞台」、「好有愛」、「姐姐好美，太平洋是我為你流的口水」、「今天也是仔細​​品味姐姐盛世美顏的一天」等。